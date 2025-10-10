Viktor Orban a participat la Congresul aniversar al UDMR care se desfăşoară la Cluj-Napoca. Evenimentul a marcat 35 de ani de înfiinţarea formaţiunii politice.

- Viktor Orban a cântat "Noi nu plecăm de aici" la un local din Cluj - Facebook / Viktor Orban

După congres a avut loc o petrecere la care a participat şi Viktor Orban. Premierul maghiar a cântat "Noi nu plecăm de aici", deşi se afla într-un local din Cluj. Vizita lui Viktor Orban are loc într-un context simbolic pentru comunitatea maghiară din România, UDMR fiind principala formațiune care o reprezintă politic de peste trei decenii.

Viktor Orban: "Ungaria este interesată de succesul economiei României"

Premierul ungar a declarat, într-un interviu acordat vineri postului public de radio Kossuth și transmis din Cluj-Napoca, că Ungaria urmărește cu interes evoluția pozitivă a economiei românești. "Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace și cooperare cu vecinii noștri", a declarat Viktor Orban. Relațiile dintre cele două țări sunt "atât de complexe încât este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat", a adăugat el.

"Având în vedere trecutul nostru istoric comun, atunci când există pace și cooperare, aceasta nu este naturală sau accidentală; este rezultatul unei decizii", a continuat premierul ungar. Orban a remarcat că România are în prezent un prim-ministru care gândește similar cu guvernul ungar, "așadar, trebuie valorificată oportunitatea de a îmbunătăți cooperarea". "Cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine", a apreciat el.

