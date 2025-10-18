Mai bine de 24 de ore au trecut de la explozia care a ucis trei oameni şi a distrus un bloc întreg, în Bucureşti. 24 de ore de când anchetatorii încearcă să afle cine se face vinovat. Sunt multe întrebări fără răspuns în aceste momente. Au fost audieri aseară. Vor fi audieri şi în orele următoare şi se reface filmul evenimentelor pas cu pas.

Până atunci, autorităţile locale şi organizaţiile umanitare s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe cei rămaşi pe drumuri în urma exploziei. 66 de locatari, printre care copii şi vârstnici, au fost cazaţi momentan în hoteluri, iar de luni vor primi locuinţe sociale. Mult mai mulţi însă au avut nevoie de consiliere psihologică, după şocul suferit în urma exploziei.

"Este strivit acolo, nu are cum să iasă!" arătau martorii.

În marea de durere, salvatorii au zărit miracolul.

Articolul continuă după reclamă

"Acea persoană a fost salvată de către colegii mei care au intrat în clădire. O femeie, în jur la 30 de ani, a fost transportată la spital și în momentul de față este sub supravegherea medicilor" a explicat şeful ISU Bucureşti, Irinel Precup.

Tânăra gravidă, scoasă de sub dărâmături la 10 ore de la explozie

Nu au mai avut cum să o salveze însă pe tânăra de 24 de ani, gravidă, strivită sub un planşeu de beton. Trupul neînsufleţit a fost scos de sub dărâmături la 10 ore de la explozie, cu ajutorul unui utilaj special.

"Victima a fost extrasă în condiții foarte bune și vreau să-i felicit pe colegii mei pentru modul profesionist care și-au desfășurat acțiunea de intervenție. Și totodată vreau să adresez condoleanțe familiilor îndoliate și îmi pare rău că, din păcate, mai mult de atât n-am putut să face" a mai explicat şeful ISU Bucureşti, Irinel Precup.

Misiunea de salvare şi căutare a pompierilor a fost încheiată în jurul orei 19. Trei oameni au fost ucişi pe loc, iar alţi 13 răniţi.

"Un pacient care a suferit un politraumatism a necesitat o intervenţie de drenaj toracic pentru că prezenta o colecţie aerică, cea de a doua pacientă care avea o fractură de bazin a suferit o intervenţie pentru a i se fixa bazinul, iar cel de-al treilea este o persoană imobilizată la pat, şi care avea o fractură de femur şi a necesitat internare" a explicat şeful UPU-SMURD, Bogdan Opriţa.

Din cauza riscului de prăbuşire, acum oamenii nu se mai pot întoarce în locul care până ieri dimineaţă le-a fost casă.

Locatarii, evacuaţi şi trimişi la hoteluri

"Ne-au evacuat, mergem la un hotel. Ne-a luat hotel pe trei zile, aşa ne-au spus" a explicat un locatar.

"Zeci de jandarmi și polițiști se asigură că nimeni nu pătrunde în perimetru, pentru că riscul este uriaș iar blocul afectat se poate prăbuși în orice clipă" a explicat reporterul Observator Alexia Bucur.

"Să vedem care cum poate să intre pe rând în apartamente să îşi ia ce mai au acolo. Şi de luni încolo se va vedea ce se va face. Vor intra pe rând, însoţiţi de un organ al statului. Îşi vor lua oamenii ce au nevoie" a declarat primarul Sectorului 5, Vlad Piedone.

Zona a fost delimitată şi păzită întreaga noapte. Primii locatari au fost chemaţi să îşi recupereze o parte din bunuri.

Proceduri greoaie pentru locatarii care vor să îşi recupereze bunurile

Oamenii au reclamat o situație destul de bizară. Sunt proceduri care trebuie respectate, reguli pentru siguranța tuturor celor care intră în perimetrul în care a avut loc explozia. Totuși, oamenii spun că întreaga procedură este greoaie. Câteva zeci de persoane stau la coadă, iar la scări s-a format un alt rând, toți așteaptă să intre în locuințe pentru a-și evalua pagubele și a-și recupera bunurile.

Accesul se face pe baza unui tabel. Fiecare adresă este verificată, iar apoi, însoțiți de polițiști și jandarmi, oamenii pot intra în locuințe. Ulterior, aceștia vor fi nevoiți să plece, deoarece locuințele vor fi sigilate, închise și păzite pentru o perioadă nedeterminată. Este vorba de câteva sute de apartamente și sute de persoane care, în zilele următoare, nu știu ce vor face, unde vor fi cazați sau când se vor putea întoarce pentru a face reparații.

Locatarii blocului în care a avut loc explozia au înțeles gravitatea situației, însă nu înțeleg de ce sunt ținuți deoparte chiar și cei care, astăzi, ar fi putut interveni pentru a remedia daunele.

Unii dintre ei spun că, într-adevăr, o parte dintre locuințe sunt complet distruse, în timp ce altele au doar pagube minore. Totuși, sunt nevoiți să accepte situația și să se întoarcă atunci când autoritățile vor decide că este sigur și când cercetarea la fața locului va fi finalizată.

În urmă cu puțin timp, au sosit și alte trei autospeciale de pompieri, inclusiv trei autoscări: cel mai probabil, se va încerca evaluarea pagubelor din exterior către interiorul clădirii.

Există și vești bune: mâna care cerea ajutor, surprinsă în imaginile devenite virale pe rețelele sociale, aparține unei tinere de 28 de ani, care a fost salvată de pompieri.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la autorităţi dacă simţiţi miros de gaz în locuinţă sau pe scara blocului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰