Scene tulburătoare după explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolată de un psiholog. Şi fiul e rănit

Scene tulburătoare în cartierul Rahova din Capitală, după explozia devastatoare din această dimineață. Trei persoane au murit, inclusiv o femeie însărcinată, în vârstă de 24 de ani. Fratele ei, un adolescent de 17 ani, a fost şi el rănit grav. Mama celor doi, de neconsolat, a fost îmbrățișată de un psiholog ISU și a povestit printre lacrimi că, de două zile, în bloc se simțea miros de gaz.

Explozia blocului 32 din str. Vicina, nr. 3, sector 5, a fost atât de puternică, încât a fost înregistrată de seismografe și s-a auzit la kilometri distanță. Două etaje au fost spulberate, trei oameni au murit, alţi 13 au fost răniți, iar sute au rămas pe drumuri.

Printre morți se numără și o femeie de 24 de ani, însărcinată, găsită sub dărâmături. Fratele ei, în vârstă de 17 ani, este internat la Spitalul "Grigore Alexandrescu" cu traumatism cranio-cerebral, plăgi suturate și fractură de claviculă.

Mama lor, sosită dimineaţă în fața blocului, era de neconsolat. Plângea pe o bancă, în apropiere. Femeia a povestit că de 2 zile mirosea a gaze în bloc. "De 2 zile lăsăm ușile de la intrare deschise. Măcar puteau să spună 'Băi prostilor, plecați de-acasă că nu se poate să mai stați aici!'"Nu puteau să spună "Plecați, că blocul e pe punctul să sară în aer!"?". Un angajat ISU i-a oferit consiliere psihologică și a îmbrățișat-o.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat că a preluat ancheta privind explozia și că desfășoară cercetări in rem pentru infracțiunea de distrugere din culpă. Clădirea riscă să se prăbușească, spun specialiștii, în timp ce echipele de căutare, însoțite de câini, scotocesc încă printre dărâmături.

Oamenii susțin că au anunțat în repetate rânduri că se simțea un puternic miros de gaze. Alimentarea cu gaze fusese sistată încă de joi, însă vineri dimineață Distrigaz a fost sesizată din nou din cauza mirosului. Echipele de intervenție ale companiei, ajunse la fața locului în momentul exploziei, au constatat că sigiliul era rupt. ANRE efectuează controale la Distrigaz.

