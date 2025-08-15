Spectacol impresionant pe Marea Neagră de Ziua Marinei! 10 mii de spectatori au îndurat soarele toropitor de la Constanţa şi au fost răsplătiţi cu demonstranţii de forţă şi precizie. Peste 3.500 de militari români, zeci de nave şi de elicoptere au arătat că marinarii militari şi civili sunt o "armată“ pe care ne putem baza oricând.

La 10 fix, drapelul României a fost înălţat pe catargul de pe faleza cazinoului din Constanţa, iar navele militare din larg au ridicat şi ele drapelul.

De la ceremonii a lipsit Nicuşor Dan în tribuna oficială, locul unde urma să stea şeful statului a rămas gol. Preşedintele l-a trimis pe şeful cancelariei prezidenţiale Cristian Diaconescu să îl reprezinte şi să citească mesajul prezindenţial. Marinarii militari au fost salutaţi, însă, de premierul Ilie Bolojan.

"Sunt conştient că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări şi fără oameni bine pregătiţi şi motivaţi", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Două nave au lansat ancore de flori în valurile mării, în memoria eroilor marinari, iar militarii au încântat publicul cu jocuri marinăreşti. Neptun, zeul mărilor, i-a salutat şi el pe cei prezenţi de la bordul fostului iaht al casei regale.

Apoi, a fost rândul elicopterelor să intre în scenă şi să îşi demonstreze priceperea. Piloţii au executat în premieră un nou procedeu de aterizare pe nave.

"Suntem în unul dintre cele doua elicoptere care apuntează simultan, noi pe fregata regele Ferdinand, cel de-al doilea pe fregata Regina Maria. Aeronavele decolează tot concomitent pentru a se grupa în formaţia de 3 elicoptere, IAR 330 Puma Naval, în vederea pregătirii salutului final şi pentru lansarea capcanelor termice flare", a transmis reporterul Observator Andreea Filip.

"Este un moment de mândrie că pot lua parte la un asemenea exerciţiu complex, un exerciţiu care se desfăşoară o dată pe an şi mă bucur", spune Valentin Florian Terente, pilot elicopter.

Demonstraţie de forţă a fost şi în largul Mării Negre: 28 de nave, scafandri şi multe scene de luptă. Turiştii au asistat cu sufletul la gură la demonstraţiile spectaculoase.

Faleza din Brăila a vibrat şi ea de emoţii la spectacolul de ziua Marinei. Jocurile marinărești au avut mare priză la public.

Ziua Marinei va fi încheiată cu tradiţionala retragere cu torţe.

