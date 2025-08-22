12 polițiști columbieni au fost uciși în lupta cu traficanţii de droguri din regiunea Medellin

Cel puţin 12 poliţişti au murit în urma unui atac asupra unui elicopter din Columbia. Cel puţin 12 poliţişti au murit în atactul asupra unui elicopter. În acelaşi timp, şase civili au fost ucişi şi alte zeci au fost răniţi într-un atentat cu camion-capcană, potrivit Agerpres , care citează Agenţia France Presse.

Atacul în care şi-au pierdut viaţa cei 12 poliţişti a avut loc în regiunea Medellin şi a fost comis de o facţiune disidentă a gherilei FARC, a anunțat Andrés Julián Rendón, guvernatorul regiunii Antioquia.

Totodată, şase civili au fost ucişi şi alte zeci au fost răniţi într-un atentat cu camion-capcană la Cali (sud-vest), comis de un grup separat, crescând la 18 numărul total de morţi în atacurile care au avut loc joi în Columbia.

Primarul Alejandro Eder a denunţat un "atac narcoterorist" şi a cerut o "militarizare" a oraşului.

Columbia se confruntă cu cea mai gravă criză de securitate din ultimul deceniu, fiind principala sursă de cocaină din lume. Preşedintele Gustavo Petro a fost ales în 2022 după ce a promis că va încerca să dezamorseze conflictele armate din ţară printr-un dialog cu toate grupările - gherile, paramilitari şi narcotraficanţi. Anul acesta, armata a bombardat de mai multe ori situri ale celui mai mare cartel de traficanţi, Clan del Golfo.

