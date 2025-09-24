A devenit Trump brusc susținătorul Ucrainei? De ce a spus că poate câștiga războiul și recupera teritoriile

Donald Trump a surprins marţi la ONU cu cea mai puternică declarație de susținere a Kievului făcută până acum. Şi-a inversat aparent poziția referitoare la război, spunând că Ucraina, cu ajutorul UE, poate recupera întreg teritoriul pierdut și poate câștiga conflictul. Asta după ce, până acum, președintele american a susținut mereu că acest lucru este imposibil. Mesajul surprinzător, postat după întâlnirea cu Volodimir Zelenski, a stârnit atât entuziasm, cât și scepticism în Europa, a comentat Politico. Oficialii europeni au salutat tonul mai dur al președintelui american față de Rusia, dar au amintit că liderul SUA își schimbă des poziția, ceea ce le îngreunează strategiile. Mai mulți diplomați europeni au avertizat că totul ar putea fi doar o încercare de a-l provoca pe Putin, fără efecte reale asupra politicii SUA.

A devenit Donald Trump brusc un susținător înflăcărat al Ucrainei? Mesajul publicat marţi, imediat după întâlnirea cu Volodimir Zelenski de la ONU, este semnificativ din două motive: în primul rând, contrazice declarațiile anterioare potrivit cărora Ucraina nu are nicio șansă să învingă Rusia; în al doilea rând, contrazice poziția administrației sale, conform căreia războiul ar trebui să se încheie printr-un acord negociat, în care Kievul să cedeze teritorii, explică Politico.

POLITICO: Europenii se bucură de declaraţia lui Trump, dar rămân sceptici

Declarația i-a derutat pe oficialii UE, care au adoptat o satisfacție moderată față de noul ton tranșant al președintelui american. "E cea mai dură poziție de până acum. Dar Trump e întotdeauna la un apel distanță de Putin să facă ceva ce nu ne convine", a spus un oficial european prezent la New York.

Liderul american a oferit câteva indicii în cadrul unei întrevederi cu Emmanuel Macron, în marja Adunării Generale de la ONU: "Am crezut că acesta va fi cel mai ușor război de oprit datorită relației mele cu Putin, dar, din păcate, acea relație nu a însemnat nimic", a spus președintele american.

În discursul său oficial de la Adunarea Generală a ONU, Trump a subliniat că eșecul lui Putin de a câștiga războiul din Ucraina "nu face Rusia să arate bine". Ulterior, a mers și mai departe, răspunzând "da" la întrebarea dacă țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian, un incident tot mai frecvent.

Marți, Trump a avut o discuție "foarte detaliată" cu Ursula von der Leyen despre cel mai recent pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, arătând un interes deosebit pentru măsurile care vizează activele Chinei. Totuși, dincolo de surpriza și bucuria inițială, mai mulți oficiali și diplomați europeni s-au arătat sceptici că postarea lui Trump este mai mult decât o încercare de a-l provoca pe Putin și că va produce schimbări reale în politica SUA.

În realitate, după luni de încercări de a-l convinge pe Trump să lovească economia rusă prin tarife sau sancțiuni, în Europa se stinge speranța că SUA se vor implica mai mult. Iar încrederea europenilor în declarațiile lui Trump este extrem de redusă. "Din păcate, dar și din fericire pentru noi, ceea ce spune Trump luni este diferit de ceea ce spune marți", a comentat un aliat al președintelui francez Emmanuel Macron.

CNN: Nu există nicio indicație că SUA vor oferi mai mult sprijin Ucrainei

Potrivit CNN, în ciuda declarațiilor lui Trump care arată o aparentă răsturnare de poziție, nu există nicio indicație că SUA vor oferi mai mult sprijin Ucrainei. Inclusiv declarația privind doborârea avioanelor rusești a fost atenuată de Trump câteva ore mai târziu, când a spus: "Depinde de circumstanțe. Dar știți, suntem foarte hotărâți în sprijinirea NATO". Inclusiv secretarul general Mark Rutte a declarat că doborârea avioanelor depinde de "informații privind amenințarea" și de analiza intențiilor, armamentului și riscurilor.

Declarația inițială a lui Trump s-a lovit cap în cap cu cea a secretarului de stat Marco Rubio, care a transmis în cursul zilei de marți că nu crede că NATO va doborî avioane rusești "decât dacă ele atacă efectiv", explicând că, de obicei, acestea sunt interceptate, nu doborâte.

În ultimele săptămâni, trei avioane rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian al Estoniei, iar mai multe drone și avioane de luptă rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, ceea ce a dus la mobilizarea avioanelor F-15 și F-35 ale NATO.

După ce Trump a spus că Rusia este un "tigru de hârtie" și că Ucraina își poate recupera militar, cu ajutorul Europei, teritoriile pierdute, și "poate chiar să meargă mai departe", fără a detalia ce înseamnă asta, Marco Rubio a adoptat o poziție diferită câteva ore mai târziu, afirmând că războiul "nu se poate încheia militar, ci la masa negocierilor" iar "Statele Unite rămân angajate la o soluție pașnică".

ABC: Schimbarea de poziție a lui Trump față de Ucraina ar putea fi o provocare pentru Putin

Şi ABC explică într-o analiză că declarațiile lui Trump ar putea să-l pună pe Putin în dificultate, dar rămâne incert dacă liderul american își va menține poziția sau va da înapoi, așa cum a făcut adesea în trecut. "În jocul strategic și psihologic de șah dintre Vladimir Putin și Donald Trump, Putin, marele maestru, a câștigat până acum. Dar Trump tocmai a făcut o mutare surprinzătoare la care președintele rus probabil nu se aștepta. Trump a spus clar timp de luni de zile că vede Rusia într-o poziție mult mai puternică decât Ucraina. A afirmat că, în orice scenariu de încheiere a războiului, Ucraina va trebui să cedeze părți mari din teritoriul ocupat de Rusia (cei 20%). Președintele SUA și-a schimbat brusc poziția. Acum sugerează că Ucraina poate câștiga acest război și chiar își poate recâștiga teritoriile ocupate de Rusia. Există totuși o rezervă importantă: Trump face adesea declarații pe care le contrazice chiar și la câteva ore după ce le-a lansat", au evaluat jurnaliştii de la ABC.

