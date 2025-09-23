Trump spune că ţările NATO ar trebui să doboare aeronavele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian

Donald Trump a declarat că ţările NATO ar trebui să doboare aeronavele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian.

Donald Trump a avut o întrevedere cu Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, înainte de a participa la Adunarea Generală a ONU şi a fost întrebat de reporteri dacă crede că ţările membre NATO ar trebui să doboare aeronavele ruseşti care intră în spaţiul lor aerian, iar el a răspuns: "Da, cred".

Polonia, singurul stat NATO care a doborât drone ruseşti

Trump a revenit apoi asupra întrebării şi a precizat că SUA nu se vor alătura demersului ţărilor NATO de a doborî aeronave ruseşti. "Depinde de circumstanţe (n.red. doborârea unui aparat rusesc), dar suntem puternic implicaţi în relaţia cu NATO", a declarat Donald Trump, potrivit CNN.

Reacţia preşedintelui american vine în contextul în care tot mai multe ţări membre NATO, în special de pe flancul estic al Alianţei se confruntă cu incursiuni ale dronelor ruseşti. Polonia este până acum primul stat NATO care a şi doborât dronele ruseşti intrate în spaţiul său aerian. Şi România a fost aproape de a doborî o dronă intrată pe la Tulcea, dar piloţii din patrula aeriană F16 au luat decizia de a nu deschide focul.

Mai nou, Danemarca a acuzat Rusia că a trimis drone spre aeroportul din Copenhaga. În toate aceste cazuri, Moscova a negat că aparatele de zbor i-ar aparţine. Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat luni, 22 septembrie, că Moscova nu doreşte escaladarea conflictului din Ucraina şi nu vrea o confruntare directă cu NATO, dar a precizat totodată că armata rusă este pregătită să facă faţă în eventualiatea unui asemenea scenariu.

