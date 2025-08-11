Un cutremur de 6,1 pe Richter a zguduit vestul Turciei şi a adus unei lumi întregi aminte de tragedia din 2023. Cel puţin o persoană a murit acum, iar alte 29 au fost prinse sub dărâmături. Clădiri uriaşe şi moschei au fost făcute una cu pământul, iar replicile seismului au semănat şi ele haos printre oamenii care s-au temut că blocurile de locuinţe s-ar putea prăbuşi peste ei. Unda de şoc a fost atât de puternică, încât a ajuns până la Istanbul.

Ora 19:53, nord-vestul Turciei. Camerele de supraveghere dintr-un apartament surpind momentul în care pământul începe să se zguduie cu o forţă înfricoşătoare. Pe loc se instalează haosul. Districtul Sindirgi, din provincia Balikesir a fost epicentrul seismului. 16 clădiri, printre care şi moschei, s-au prăbuşit sub ochii localnicilor, iar mai multe persoane au rămas captive sub mormanele de beton. Cutremurul fost resimțit în mai multe orașe din vestul țării, inclusiv la Istanbul și în orașul turistic Izmir.

Seismul a fost urmat de mai multe replici, printre care şi una de 4,6 grade Richter. Disperaţi, oamenii s-au temut să se mai întoarcă în case aşa că au petrecut ore întregi sub cerul liber.

Localnic: "sper să nu se mai repete"

"L-am simţit foarte puternic. A fost ca un cutremur de 7. Toţi copiii erau foarte speriaţi. Nu am mai simţit niciodată un cutremur ca acesta în Balikesir. A fost un cutremur foarte puternic. Toată lumea este afară în acest moment şi suntem speriaţi. Sper să nu se mai repete", a declarat un localnic.

Cutremurul s-a simţit şi în Bursa. Imaginile postate pe reţelele sociale arată zeci de oameni care fug îngroziţi şi se îngrămădesc pe scările centrelor comerciale.

Erdogan, mesaj de condoleanţe

Pe reţeaua X, preşedintele Recep Erdogan a transmis un mesaj de condoleanţe şi le-a urat celor răniţi însănătoşire grabnică.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Seismul le-a adus aminte turcilor de tragedia din 2023. Cutremurul care a avut loc atunci, pe 6 februarie, a avut magnitudinea de 7,8 şi a ucis peste 53.000 de oameni. Este cel mai mare dezastru natural din istoria modernă a Turciei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰