A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni 

"Familia Keaton este foarte recunoscătoare pentru mesajele extraordinare de dragoste şi sprijin pe care le-a primit în ultimele zile în numele iubitei lor Diane, care a murit din cauza unei pneumonii la 11 octombrie", a declarat familia într-un comunicat pentru People.

Ei au îndrumat pe oricine doreşte să facă donaţii în onoarea ei către cauzele în care ea credea: "Ea iubea animalele şi era fermă în sprijinul acordat comunităţii fără adăpost, aşa că orice donaţii în memoria ei către o bancă locală de alimente sau un adăpost pentru animale ar fi un tribut minunat şi foarte apreciat pentru ea".

Keaton a murit în California la vârsta de 79 de ani. O emblemă de durată şi singulară a cinematografiei încă de la rolul său premiat cu Oscar în filmul "Annie Hall" din 1977 - pe care regizorul, scenaristul, partenerul de distribuţie şi fostul ei iubit Woody Allen l-a bazat în mare măsură pe propria ei viaţă -, Keaton a jucat în unele dintre cele mai importante filme ale ultimei jumătăţi de secol, printre care "Naşul" şi continuările sale, "Reds", "Marvin's Room", "Something's Gotta Give", "Father of the Bride" şi "The First Wives Club".

Moartea lui Diane Keaton a şocat Hollywoodul

Deşi nu mai apăruse în public de câteva luni, nu se anunţase nicio boală. După moartea ei, revista People a citat o sursă apropiată actriţei, care a declarat că starea de sănătate a lui Keaton "s-a deteriorat foarte brusc" în ultimele luni şi că nici măcar mulţi dintre prietenii ei de lungă durată "nu erau pe deplin conştienţi de ceea ce se întâmpla".

Mulţi dintre foştii ei colegi, printre care Woody Allen, Jane Fonda, Keanu Reeves, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro şi Meryl Streep, i-au adus un omagiu. Keaton nu s-a căsătorit niciodată. Ea lasă în urmă două surori mai mici, Dorrie şi Robin, şi doi copii, fiica Dexter şi fiul Duke, pe care i-a adoptat în 1996 şi 2001. "Maternitatea m-a schimbat complet", a spus ea odată. "Este cea mai umilitoare experienţă pe care am trăit-o vreodată".

