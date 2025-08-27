Video A încasat timp de 25 de ani pensia soacrei care murise. Cehul riscă acum până la 8 ani de închisoare
Un ceh a încasat 25 de ani pensia soacrei care murise, înainte să îşi dea seama autorităţile.
Bărbatul, în vârstă de 75 de ani, a primit ilegal aproape 120 de mii de euro.
Deşi a fost declarată, moartea femeii nu a fost înregistrată şi la casa de pensii, iar banii ei au fost viraţi în contul ginerelui, aşa cum ceruse ea.
Bărbatul a fost arestat şi ar putea fi condamnat la opt ani de închisoare.
