Un ceh a încasat 25 de ani pensia soacrei care murise, înainte să îşi dea seama autorităţile.

Bărbatul, în vârstă de 75 de ani, a primit ilegal aproape 120 de mii de euro.

Deşi a fost declarată, moartea femeii nu a fost înregistrată şi la casa de pensii, iar banii ei au fost viraţi în contul ginerelui, aşa cum ceruse ea.

Bărbatul a fost arestat şi ar putea fi condamnat la opt ani de închisoare.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰