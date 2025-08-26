Aniversare legendară pentru o fată de 15 ani din Mexic! Mii de necunoscuţi au umplut un stadion la o petrecere cu repetiţie, ca să o consoleze că de ziua ei nu a venit nimeni să o sărbătorească.

Iseala a fost înconjurată de prieteni vechi şi de două mii de oameni pe care atunci îi vedea prima oară. Lucrurile au luat amploare când tatăl ei a anunţat pe internet că donează mâncarea rămasă de la petrecerea organizată când adolescenta a împlinit 15 ani.

Impresionaţi de gest, proprietarii de magazine şi restaurante au organizat încă un chef pentru fată, iar primăria a plătit mai multe trupe invitate să cânte. Vestea s-a dus repede şi a atras invitaţi de la sute de kilometri distanţă, unii chiar din Statele Unite.

Petrecere de pomină pe stadion

"A devenit o ştire naţională. Când am văzut la televizor, acasă, ne-am entuziasmat şi ne-am hotărât să venim. O ştim doar de pe conturile de socializare, dar am văzut ce se organizează şi am vrut să petrecem şi noi", spun oamenii.

Îmbrăcată în rochie roz şi foarte emoţionată, sărbătorita şi-a făcut apariţia într-o maşină decapotabilă. Cadourile i-au întrecut aşteptările, deşi a cerut invitaţilor doar jucării care pot fi donate. Darul cel mare a fost o bursă care o va ajuta să îşi continue studiile.

"Sunt emoţionată să văd câtă lume a venit din toate părţile ţării. Nu mi-am imaginat niciodată aşa ceva. Am plâns de bucurie pentru că asta îmi doream cel mai mult!", a declarat Isela Morales, sărbătorită.

Bucuria ei s-a transmis şi invitaţilor, care au continuat petrecerea până în zori, în ciuda averselor de ploaie.

