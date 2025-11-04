New York îşi alege astăzi primarul, iar favorit este un imigrant musulman din Partidul Democrat. Socialistul a promis că va transforma cel mai bogat oraş din Statele Unite într-o metropolă mult mai accesibilă pentru oamenii de rând. Donald Trump a ameninţat că va tăia fondurile federale pentru New York, dacă democraţii vor ajunge la conducere.

Aproape cinci milioane de locuitori din New York sunt chemaţi să aleagă în ce direcţie va merge oraşul lor în următorii ani. Favorit este Zohran Mamdani, un imigrant musulman, în vârstă de 34 de ani, venit din Uganda. Candidatul Partidului Democrat este cotat de sondajele electorale cu 46% din voturi după ce a promis că localnicii vor merge gratuit cu autobuzele şi va înfiinţa magazine alimentare de stat, cu preţuri controlate. Plafonarea chiriilor şi 200.000 de locuinţe construite din bani publici sunt alte planuri care încântă alegătorii.

Campania lui Mamdani este un test important şi pentru republicani, şi pentru democraţi

"Să simtă lumina Primăriei atunci când ceasul bate miezul nopții pentru a marca prima zi a unei noi luni, iar chiria pe care trebuie să o plătească nu îi face să simtă un gol în stomac", a declarat Zohran Mamdani, candidat democrat la primăria oraşului New York. Planul socialistului pentru New York ar costa anual aproape 10 miliarde de dolari, pe care vrea să îi recupereze prin taxarea averilor celor peste 120 de miliardari din New York şi creşterea impozitului pe profit.

Campania lui Mamdani este un test important şi pentru republicani, şi pentru democraţi, care ar putea folosi aceeaşi retorică pentru a recâştiga Casa Albă în 2028. Donald Trump, care şi-a clădit cariera în afaceri la New York, ameninţă că lasă metropola fără fonduri guvernamentale dacă Mamadani ajunge primar. "O să fie greu pentru mine, în calitate de preşedinte, să dau mulţi bani oraşului New York, deoarece, dacă ai un comunist care conduce New York, tot ce faci este să iroseşti banii pe care îi trimiţi acolo", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

"Mamdani nu îi poate face față lui Trump, este clar. Următorul primar trebuie să fie capabil să îi facă față lui Donald Trump. Eu i-am făcut față", a declarat Andrew Cuomo, candidat independent la primăria oraşului New York. Partidul lui Donald Trump nu a mai câştigat primăria New Yorkului de 13 ani. Candidatul republican are şanse mici şi acum. Sondajele îi dau 16% din voturi.

