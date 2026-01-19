Tragedie feroviară în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și peste 150 au fost răniți după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit. În garniturile morții se aflau și 2 români. Ambii au scăpat, din fericire, doar cu câteva zgârieturi. Anchetatorii vorbesc despre un accident straniu - drumul era drept, linia fusese modernizată iar garniturile sunt aproape noi. Cu toate acestea, ultimele trei vagoane ale unui tren au deraiat și au lovit frontal trenul care venea pe o linie paralelă.

Sunt imagini dramatice, filmate la scurt timp după accident. Mulți pasageri, unii grav răniți, încearcă să se salveze. Au spart ferestrele cu ciocanele de urgență pentru a scăpa. Alții spun că au călcat pe cadavre pentru a ajunge afară, în siguranță.

"Nu știu ce s-a întâmplat, mergeam normal și dintr-o dată a început să frâneze, iar apoi a fost lovitura puternică. […] Oamenii țipau, toate bagajele au căzut peste noi, fata din fața mea s-a lovit la cap, avea sânge, copiii plângeau" a relatat o supraviețuitoare.

În alte vagoane, rămase intacte, un angajat le comunica pasagerilor ce au de făcut.

"Avem nevoie de colaborarea tuturor! Vă rog, să rămâneți așezați. Cei care sunt în picioare să caute un loc în primele vagoane, unde sunt locuri libere. […] Când o să vedem că putem să ieșim în siguranță, o vom face" spunea controlorul de tren.

Doi români, printre supravieţuitorii tragediei

Printre supraviețuitori se află și doi români, o fată de 23 de ani și un bărbat. Potrivit presei spaniole, tânărul era într-un apel video cu familia când trenul a deraiat. În urma impactului, mobilul i-a zburat din mână, iar ore în șir nimeni nu a mai știut nimic de el. A reușit în cele din urmă să-i anunțe că este în afara oricărui pericol. Are doar răni superficiale și a fost deja externat. Românii au fost printre cei care au scăpat cu viață.

"Devastator. Nu știu cum s-a întâmplat așa ceva. Copii, femei însărcinate, oameni mai în vârstă, oameni mai tineri... Erau toți acolo" a povestit un martor.

"Scena a fost oribilă. Ceva teribil. Oamenii cereau și implorau ajutor" a spus primarul orașului Adamuz, Rafael Angel Moreno.

Filmul accidentului feroviar din Spania

În trenul de mare viteză care circula dinspre Málaga spre Madrid se aflau aproximativ 300 de persoane. La intrarea în Gara din Adamuz, din motive încă necunoscute, ultimele trei vagoane au sărit de pe șine și au ajuns pe linia alăturată, unde au fost spulberate de o altă garnitură de mare viteză, care circula dinspre capitala Spaniei spre Huelva. În urma impactului, 3 vagoane au căzut 4 metri în gol. Nimeni nu își explică deocamdată cum a fost posibilă o astfel de tragedie.

Incidentul este anchetat de poliția spaniolă, de cele două companii feroviare și de Autoritatea spaniolă pentru Infrastructura Feroviară.

"În acest moment ne concentrăm pe recuperarea tuturor persoanelor decedate" a spus ministrul Transporturilor, Oscar Puente.

Casa Regală Spaniolă a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor decedaților, iar guvernul a anunțat trei zile de doliu național.

"Sunt convins că timpul și munca tehnicienilor ne vor oferi răspunsul. Și le transmit cetățenilor spanioli că vom găsi adevărul, că vom afla răspunsurile" a spus premierul Spaniei, Pedro Sanchez.

Ultimul accident feroviar grav din Spania a avut loc în anul 2013, atunci când 30 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 140 au fost rănite.

