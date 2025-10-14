Au umplut casa cu gaz și au aruncat un cocktail Molotov când a intrat poliția. Filmul masacrului din Verona

Scene de coșmar în provincia Verona, nordul Italiei. Trei carabinieri au murit și alți 18 membri ai forţelor de intervenţie au fost răniți în explozia unei case din localitatea Castel d’Azzano. Forțele de ordine interveniseră pentru evacuarea unei locuințe în care se aflau trei frați. Procurorii italieni investighează cazul ca omor premeditat și iau în calcul și acuzația de masacru.

Au umplut casa cu gaz și au aprins fitilul când a intrat poliția. Explozie uriașă în Italia: 3 poliţişti morţi

Deflagrația s-a produs în noaptea de luni spre marți, în timpul unei operațiuni de evacuare. În interiorul imobilului se aflau trei frați: Franco, în vârstă de 65 de ani, Dino, 63 de ani, și Maria Luisa Ramponi, 59 de ani, care refuzaseră să părăsească locuința. Cei trei și-au detonat casa în timpul operaţiunii. În urma exploziei, trei carabinieri au fost ucişi, potrivit La Repubblica.

Casa era plină cu gaz, iar explozia a fost declanșată când s-a deschis ușa de la intrare, potrivit unor surse apropiate anchetatorilor citate de Corriere. În clădire erau cel puțin cinci sau șase butelii de gaz, iar explozia s-a produs la parter.

Întreaga clădire, cu două etaje, s-a prăbușit, îngropând sub dărâmături carabinieri, polițiști și pompieri. Printre răniți se numără 14 militari ai carabinierilor, trei membri ai unității de intervenție rapidă a poliției și un pompier.

Casa era plină de butelii și cocktailuri Molotov

Potrivit La Repubblica, în locuință au fost găsite mai multe butelii de gaz și resturi de sticle incendiare. Ancheta preliminară arată că gazul ar fi fost eliberat intenționat din mai multe butelii, ceea ce a amplificat explozia.

"Cei trei au fost arestaţi sub acuzaţia de omor premeditat. Evaluăm și ipoteza unui masacru", a declarat procurorul-șef din Verona, Raffaele Tito. El a explicat că percheziția fusese autorizată după ce anchetatorii obținuseră fotografii cu presupuse cocktailuri Molotov amplasate pe acoperișul casei.

"Buteliile de gaz au fost aparent detonate cu un cocktail Molotov; a fost, fără îndoială, un act premeditat", a explicat procurorul șef al Veronei, citat de La Repubblica.

"Un lucru care m-a impresionat profund a fost să văd carabinierii scoși de sub dărâmături, mi-au dat lacrimile”, a adăugat el, vizibil emoționat. "Aceasta este o tragedie fără egal, un război mafiot. Să mori așa…".

Amenințări anterioare și un trecut tensionat

Procurorul a mai precizat că, în urmă cu câteva zile, frații Ramponi "amenințaseră custodele judiciar care fusese delegat să se ocupe cu vânzarea imobilului de către judecătorul civil" și că "unul dintre ei spusese că îşi va da foc".

"Acesta este motivul pentru care a fost autorizată percheziția", a adăugat Raffaele Tito.

După explozie, pompierii au găsit în locuință cinci butelii de gaz și resturi de sticle incendiare. Gazul ar fi fost eliberat intenționat, din mai multe locuri, ceea ce a făcut ca deflagrația să fie de o violență uriașă.

Femeia, Maria Luisa Ramponi, ar fi fost cea care a declanșat explozia, în timp ce ceilalţi doi frați se aflau într-o încăpere de la subsol. Ambii au fost răniți și se află acum în spital, sub pază, în timp ce femeia, care fugise după explozie, a fost prinsă câteva ore mai târziu.

Un plan sinistru, după ani de conflict și disperare

Cei trei nu erau la prima amenințare de acest tip. Fix cu un an în urmă, în octombrie 2024, au dat iar drumul la gaz în casă. Atunci, evacuarea a fost amânată și încăperile aerisite. Tot în urmă cu un an, unul dintre cei trei frați s-a stropit cu benzină și a ameninţat că își dă foc, iar un altul s-a urcat pe acoperișul Tribunalului, amenințând că se aruncă.

Ei acuzau băncile și instanțele că i-au "înșelat" și susțineau că semnăturile lor pe actele de împrumut din 2014 ar fi fost falsificate. După pierderea proceselor, casa și terenurile le-au fost executate silit. Cei trei trăiau închiși în casă, ieșeau noaptea ca să fure, pentru că nu aveau nimic, a povestit o vecină.

"Știam că situația era disperată. Au spus de mai multe ori că, dacă vor fi dați afară, vor arunca totul în aer", a precizat un localnic pentru La Repubblica.

Trei zile de doliu regional

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis un mesaj emoționant: "Urmăresc cu durere evoluția acestei drame, care ne reamintește încă o dată de valoarea și sacrificiul zilnic al celor care servesc statul și cetățenii săi".

Președintele regiunii Veneto, Luca Zaia, a decretat trei zile de doliu regional. "Suntem în fața unei adevărate tragedii, care se concretizează cu un bilanț de război", a spus el, anunțând că steagurile vor fi coborâte în bernă la toate instituțiile și școlile din regiune.

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a confirmat numele celor trei carabinieri uciși: "Cu o durere imensă am aflat de moartea tragică a celor trei carabinieri, căzuți în serviciu în această dimineață la Castel d’Azzano. Doresc să onorez memoria locotenentului Marco Piffari, a carabinierului ales Davide Bernardello și a brigadierului Valerio Daprà, care și-au sacrificat viața îndeplinindu-și până la capăt datoria față de țară". El a adăugat: "Familiile acestor militari nu vor fi lăsate singure".

Explozie resimțită pe o rază de cinci kilometri

Viceprimarul localității, Antonello Panuccio, a declarat că locuința era "saturată de gaz" și că forțele speciale se aflau acolo "pentru că se știa că intervenția este riscantă".

"Explozia a fost de o violență neașteptată. A putut fi auzită pe o rază de cinci kilometri. Niciodată nu ne-am imaginat că pregătiseră o deflagrație de asemenea amploare", a spus acesta.

Un ofițer aflat la fața locului a descris scenele dramatice: "Nimeni nu s-a oprit. Ne-am aruncat să căutăm colegii sub dărâmături, cu mâinile goale. Erau oameni care nu-și dădeau seama că sunt răniți, care sângerau și continuau să caute".

