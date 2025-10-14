Trei ofiţeri din cadrul Forţelor de Carabinieri au fost ucişi într-o explozie în timpul unei operaţiuni desfăşurate de forţele de ordine în nordul Italiei. Alţi 13 pompieri şi poliţişti au fost răniţi, potrivit Agerpres.

Trei carabinieri morți şi 13 răniţi în Italia, după ce o casă pe care urmau să o evacueze a sărit în aer - X / Tg1Rai

Incidentul s-a produs în comuna Castel D'Azzano, la sud de oraşul Verona. Conform primelor informaţii, reprezentanţii forţelor de ordine au intervenit pentru a evacua o casa ocupată de trei fraţi: doi bărbaţi şi o femeie.

Cei trei frați s-au baricadat în casă, iar după mai multe încercări de a-i face să iasă, forțele de ordine au trecut la acțiune. Unii au urcat pe acoperiș pentru a pătrunde de sus, în timp ce alții s-au apropiat de ușa principală. Odată ajunși la intrare, s-a simțit un puternic miros de gaz provenind din interior, cel mai probabil degajat din una sau mai multe butelii. În momentul deschiderii ușii, s-a produs o explozie, iar agenţii de poliţie au fost practic surprinşi sub dărâmături.

Mai mulţi pompieri prezenţi la locul incidentului s-au grăbit să le acorde ajutor, dar a fost prea târziu pentru trei dintre carabinieri.

Publicaţia online ANSA a transmis că un frate şi o soră în vârstă de 60 de ani au fost reţinuţi sub suspiciunea de a fi responsabili de explozia în care şi femeia a fost rănită. Al treilea suspect a reuşit să fugă.

Nu este prima dată când folosesc gazul pentru a evita evacuarea

Evacuarea fusese planificată de mai multe zile, după repetate încercări eșuate de a-i evacua pe cei trei frați în vârstă de circa 60 de ani, care amenințaseră în trecut că își vor arunca locuința în aer.

Cei trei frați erau deja cunoscuți autorităților pentru două incidente similare, produse în urmă cu un an, când au saturat locuința cu gaz pentru a împiedica evacuarea.

În octombrie, și apoi în 24 noiembrie 2024, s-au opus evacuării deschizând butelii de gaz. Atunci, prezența pompierilor, carabinierilor și poliției locale a dus la calmarea situației, evitând o tragedie.

