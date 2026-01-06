Avertisment pentru turiştii care merg într-o populară zonă de vacanță: "Aproape şi-a pierdut piciorul"

Un avertisment public a fost lansat pentru turiștii care merg într-o populară zonă de vacanță din Europa. Este vorba despre Insulele Baleare din Marea Mediterană. Mai mulți localnici și turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost înțepați de păianjenul veninos.

Un avertisment a fost lansat cu privire la înțepăturile de păianjen din arhipelagul plin de turiști tot anul. Experții transmit că o specie de păianjen poate provoca probleme grave oamenilor, potrivit Express. De aceea, turiștii au fost avertizați. Lor li s-a cerut să fie vigilenți și să meargă la medic dacă sunt înțepați.

În septembrie anul trecut, o femeie în vârstă de 60 de ani, din Menorca, a fost înțepată în braț. Victima a avut umflături și dureri severe, până în punctul în care nu a putut dormi. Femeia s-a dus la medic susținând că a fost rănită de un păianjen pustnic mediteranean (Loxosceles rufescens).

„Este imposibil, nu există niciunul aici”, ar fi răspuns medicul.

Totuși, situația nu este unică

Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc în apropiere de Ibiza în 2024. O femeie în vârstă de 32 de ani aproape și-a pierdut piciorul după ce a fost înțepată. Veninul păianjenului provoacă moartea celulelor dintr-un țesut viu, dar medicii au operat-o de urgență pe femeie și i-au salvat piciorul.

„Aceste incidente se pot întâmpla oriunde. În Ibiza, a existat un caz într-o mașină, în timp ce un turist catalan care mergea în șlapi, în Cabrera, a fost înțepat pe picior. Este o specie care poate fi găsită oriunde, mai ales în cavități sau sub pietre, am chiar și un caz documentat care a avut loc într-o baie de la Universitatea din Baleare”, a declarat biologul specializat în păianjeni, Guillem Pons.

Expertul critică lipsa de pregătire a multor medici din Baleare în ceea ce privește atacurile păianjenilor. El a avertizat că intervenția rapidă este vitală pentru a preveni agravarea stării victimei.

„Acestea sunt cazuri despre care ar trebui să se știe. Tratamentul este simplu, dar este necesară o atenție promptă pentru a evita complicațiile”, a adăugat el, îndemnând Ministerul Regional al Sănătății să promoveze o campanie de informare.

Majoritatea cazurilor sunt ușoare din punct de vedere medical. Cu toate acestea, în unele situații durerea este mai severă decât cea provocată de înțepătura unei viespi. Aceasta poate apărea de la două până la opt ore după mușcătură, urmată de o senzație de arsură. Zonele din apropierea mușcăturii devin adesea roșii și dureroase, iar în următoarele zile se poate forma o bășică. În cazurile rare se poate produce coagularea rapidă a sângelui. În 2024, specia a fost acuzată de moartea a două persoane în Italia: un polițist în vârstă de 52 de ani din Palermo și un bărbat în vârstă de 23 de ani.

Păianjenul pustnic trăiește mai ales în peșteri și este foarte asemănător ca aspect cu păianjenul pustnic brun (Loxosceles reclusa). Atât masculii, cât și femelele cresc până la aproximativ 7–7,5 mm lungime. Această specie este considerată drept una dintre cele mai invazive din lume. Este originară din Marea Mediterană și Asia de Vest, dar s-a extins în lume cu ajutorul călătoriilor și transporturilor de marfă.

