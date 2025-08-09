Balenciaga face furori cu o nouă geantă în formă de pungă

Compania de modă Balenciaga a lansat un nou articol vestimentar controversat. Este vorba despre o geantă care seamănă izbitor de mult cu o banală pungă de plastic de la magazinul din colţ.

Noua geantă lansată de Balenciaga costă aproximativ 900 de euro şi este disponibilă doar prin precomandă, însă compania spune că este un articol cu adevărat special.Geanta are două mânere, un buzunar interior, este făcută din fibre de înaltă calitate şi poate ţine greutăţi de până la 10 kilograme.

Compania, înființată în Spania în 1919 de Cristóbal Balenciaga, este renumită pentru hainele sale de lux, încălțămintea, gențile de mână și accesoriile sale.

Printre creaţiile similare care au şocat de-a lungul timpului se numără o geantă în forma de sacoşă de rafie şi o alta care arată ca o pungă de chipsuri. Aceasta din urmă este făcută din "piele de vițel roșie lucioasă" cu elemente de argint. A fost lansată la preţul de 1.650 de euro.

