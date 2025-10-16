Au fost bătăi ca în ring la congresul principalei formaţiuni politice de opoziţie din Turcia. În timp ce un primar susţinea un discurs, contestatarii săi au început să se certe cu susţinătorii acestuia. Politicianul a sărit şi el de pe scenă în mijlocul celor care îl criticau şi a început o ploaie de lovituri între cele două tabere.

Cel de-al 39-lea Congres Județean Ordinar al Partidului Republican al Poporului (CHP) din Malatya a avut loc la Centrul de Congrese și Cultură. În timpul congresului, tensiunea a crescut în sală după ce primarul districtului Yazıhan, Abdulvahap Göçer, a criticat conducerea județeană a partidului.

Declarațiile lui Göçer, care l-au vizat critic pe deputatul CHP de Malatya, Veli Ağbaba, și pe președintele organizației județene CHP, Barış Yıldız, au dus la escaladarea discuțiilor și, în cele din urmă, la izbucnirea unei altercații între membrii partidului.

Cearta s-a extins în afara sălii, iar forțele de poliție au fost nevoite să intervină. Cu dificultate, echipele de intervenție rapidă au reușit să calmeze spiritele, iar congresul a fost suspendat temporar.

Congresul, la care a participat și vicepreședintele CHP, Ulaş Karasu, a continuat ulterior, cu actualul președinte Barış Yıldız candidat unic pe listă.

