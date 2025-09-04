Este zi de doliu naţional în Portugalia după ce funicularul Gloria din Lisabona a deraiat şi s-a prăbuşit. Bilanţul iniţial era de 15 morţi, dar în timpul nopţii s-au mai stins doi oameni. Autoritățile locale spun că printre victime se numără turişti străini, dar și portughezi. Până acum nu există informaţii despre cetăţeni români implicaţi în accident.

Tragedia a avut loc în jurul orei locale 18 şi 5 minute când celebrul funicular portughez "Gloria" a deraiat şi a lovit o clădire.

O fetiţă de 3 ani, printre supravieţuitori

Cel puţin 17 persoane şi-au pierdut viaţa, iar autorităţile spun că printre victime se numără şi străini. Alţi 21 oameni au fost transportaţi de urgenţă la spital, mulţi dintre ei, în stare gravă. "Am stat să ajutăm, dar când voiam să mergem să ajutăm, am văzut un alt funicular care cobora. Singurul lucru pe care puteam să-l facem era să ne întoarcem şi să fugim către bulevard", a declarat un localnic. Printre supravieţuitori se află şi o fetiţă de 3 ani. Din păcate, tatăl ei a murit pe loc, iar mama e în stare critică în spital.

Pentru unii turişti soarta a avut un alt plan şi doar o minune a făcut să nu fie acolo.

"Cineva mi-a sugerat să merg cu acest funicular, nu ştiu cum se numeşte, dar eram foarte obosită şi am mers acasă. Mai apoi, am început să aud sunetul sirenelor şi am realizat ce s-a întâmplat, această tragedie", mărturiseşte o turistă din Brazilia.

O defecţiune la un cablu ar fi cauzat tragedia

Cauza accidentului nu este cunoscută momentan, însă presa din Portugalia a scris că totul ar fi avut loc din cauza unui cablu care asigura funcționarea mijlocului de transport. Compania care operează funicularul a anunţat că a făcut mentenanţa anul trecut, dar, chiar şi aşa, angajaţii au raportat anterior probleme la cablul de tensiune care cauza dificultăţi de frânare. "Probabil nu a fost o mentenanţă corespunzătoare pentru fluxul de trafic din aceşti ultimi ani, probabil a fost o supraîncărcare. Poate a fost un eşec în mentenanţă", a declarat un localnic.

Celelalte trei funiculare din Lisabona au fost închise pentru "verificări de siguranță"

În urma deraierii funicularului Gloria, soldată miercuri cu 17 morți și 21 de răniți, în centrul Lisabonei, primăria a suspendat funcționarea celorlalte trei funiculare ale capitalei portugheze, a anunțat joi un responsabil municipal pentru situații de urgență.

"La instrucțiunile primarului, Carlos Moedas, s-a decis ieri suspendarea funcționării lifturilor Bica și Lavra, precum și a funicularului Graça, pentru a verifica condițiile de funcționare și siguranța acestora", a declarat șefa serviciului municipal de protecție civilă, Margarida Castro.

Funicularul Gloria, inaugurat în anul 1885, este unul dintre cele mai renumite obiective turistice şi atracţii din Lisabona. Guvernul Portugaliei a decreatat astăzi zi de doliu naţional.

