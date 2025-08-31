Bonnie și Clyde de România, surprinşi de camere în timp ce fură bani şi bijuterii din magazine din UK

Doi români, supranumiţi Bonnie și Clyde, au fost suprinşi de camere în timp ce furau bani şi bijuterii din mai multe magazine din Marea Britanie.

Imaginile îi arată pe cei doi în timp ce colaborează ca să îi distragă atenţia angajatului, care număra banii, în timp ce bărbatul reuşeşte să ia bunuri în valoare de 800 de lire sterline. Cei doi au folosit, de asemenea, tehnici de distragere și trucuri de îndemânare pentru a fura un ceas Rolex de 5.000 de lire și argint în valoare de 1.000 de lire, luat dintr-o vitrină în timpul unui alt jaf din 19 iulie.

Nevoit să îşi închidă magazinul

În urma furtului, proprietarul Jon White a fost nevoit să închidă afacerea. „Ca urmare directă a acestui incident, magazinul de antichități a fost închis și va rămâne închis şi în viitorul apropiat. Angajata pe care au vizat-o s-a învinovățit. A simțit că a fost greșeala ei, dar bineînțeles că nu era, însă și-a pierdut încrederea și și-a dat demisia. În acest moment, pur și simplu nu este fezabil să angajez și să instruiesc oameni noi, în timp ce jonglez cu toate celelalte probleme de viață și de afaceri”, a declarat patronul, potrivit Daily Mail.

După ce imaginile lor au fost distribuite, White a primit numeroase apeluri telefonice din partea altor patroni din Marea Britanie, care au recunoscut cuplul. Cei doi mai fuseseră surprinși pe camerele de supraveghere intrând în magazinul Old Bank Antiques din Wootton Bassett, Wiltshire, unde ar fi comis un alt furt prin distragere.

„Sunt foarte, foarte isteți. Am analizat filmările de pe mai multe camere pentru a înțelege ce făceau. Eu, ca fost magician, știu la ce trucuri să fiu atent, dar majoritatea oamenilor nu ar ști.”, a mai spus Jon White.

Cei doi sunt cetățeni români, suspectați că au folosit aceleași metode de distragere pentru a fura zeci de mii de lire în numerar, ceasuri și bijuterii de la cel puțin alte trei magazine din Marea Britanie în ultimele săptămâni.

Cei doi au fost arestați sub suspiciunea de furt din magazine și se află în prezent sub control judiciar.

