Guvernul Bulgariei a anunțat vineri planurile pentru construirea unei baze militare capabile să găzduiască până la 5.000 de soldați, parte a strategiei NATO de întărire a flancului estic începută după anexarea Crimeei în 2014 și accelerată după invazia rusă din 2022, transmite EFE.

Bulgaria va găzdui o bază NATO ca parte a consolidării flancului estic împotriva Rusiei. Ce capacitate va avea - Shutterstock / poză ilustrativă

Baza va fi amplasată în zona militară Kabile, unde NATO are deja desfăşurat un grup de luptă condus de Italia şi format din aproximativ 1.200 de soldaţi. Nu au fost furnizate informaţii cu privire la momentul în care va începe construirea acestei baze şi nici când se preconizează că va fi operaţională.

Noua bază destinată utilizării comune de către Bulgaria şi NATO va include baza aeriană Bezmer şi va găzdui grupul de luptă multinaţional existent la care mai participă trupe din Regatul Unit, Grecia, Bulgaria, Turcia, Macedonia de Nord, Muntenegru şi Albania.

Bulgaria va găzdui o bază NATO

Articolul continuă după reclamă

Baza va avea capacitatea de a găzdui o brigadă de aproximativ 5.000 de soldaţi şi, dacă este necesar, desfăşurarea unei întregi divizii, a precizat Ministerul Apărării într-un comunicat.

"Acesta este un pas strategic pentru consolidarea capacităţilor de apărare ale Bulgariei şi ale NATO, asigurând un răspuns rapid în faţa unei ameninţări", a declarat guvernul bulgar într-un comunicat.

Potrivit armatei bulgare, proiectul va aduce beneficii economice regiunii prin activităţile de construcţie, întreţinere şi aprovizionare. Investiţia depăşeşte 100 de milioane de euro, finanţarea provenind parţial din partea NATO.

Viitoarea bază este situată la aproximativ 90 de kilometri de Burgas, oraş la Marea Neagră cu aeroport internaţional şi conectat prin cale ferată cu capitala Sofia şi cu Plovdiv, al doilea oraş ca mărime din Bulgaria.

Bulgaria şi Statele Unite au deja o bază comună la Novo Selo, la aproximativ 150 de kilometri de locul unde va fi amplasată noua bază NATO.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Spuneți "La mulți ani!" și de Adormirea Maicii Domnului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰