Camion cu 61 kg de cocaină, vandalizat în sediul vămii din Franța. Şoferul, de origine română, condamnat

Scene șocante în Franța. Mai mulţi traficanți necunoscuți au pătruns în sediul vămii din Montpellier și au vandalizat un camion în care fuseseră găsite peste 61 de kilograme de cocaină. Vehiculul fusese capturat pe autostrada A9, iar șoferul, cetăţean român, a primit între timp 4 ani de închisoare și o amendă de aproape 2 milioane de euro.

Camionul a fost interceptat pe 10 iulie, într-o parcare a autostrăzii A9, în zona Loupian. În interior, autoritățile franceze au găsit 61,3 kilograme de cocaină. Cinci zile mai târziu, șoferul, un cetățean român de 58 de ani, a fost prezentat în fața tribunalului din Montpellier, relatează publicaţia Midi Libre.

Intruși în sediul vămii

Între 15 iulie și zilele recente, persoane necunoscute au pătruns în incinta Direcției Vamale din Montpellier, unde camionul era depozitat. Vehiculul a fost vandalizat și răscolit, deși drogurile fuseseră deja confiscate.

Ancheta nu a stabilit încă dacă intrușii sperau să mai găsească droguri ascunse sau dacă gestul lor a fost o acțiune de intimidare. Potrivit informațiilor din dosar, transportul de cocaină era destinat pieței italiene.

Proces cu ușile închise

La termenul de judecată, inculpatul și avocatul său, Me Clément Murat, au cerut ca ședința să se desfășoare cu ușile închise. "Există temeri de represalii, clientul meu se teme pentru el și pentru familia rămasă în România", a explicat avocatul.

Acesta a precizat că românul a avut "o atitudine cooperantă, ceea ce este neobișnuit în astfel de cazuri". Tribunalul a acceptat cererea, iar la final bărbatul a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare și obligat să plătească o amendă vamală de aproape 2 milioane de euro.

Nu este prima dată când vama din Montpellier devine ținta traficanților. În februarie, după o captură de 60 de kilograme de cocaină, indivizi au urmărit camionul confiscat până la sediul administrației vamale și au încercat să pătrundă cu forța. Atunci a fost nevoie de intervenția trupelor speciale de poliție pentru a-i pune pe fugă.

