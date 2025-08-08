Cancerul de cap și gât, prevenit cu ajutorul unui vaccin revoluţionar. Urmează să fie testat în Anglia

Un nou vaccin care foloseşte tehnologia ARNm pentru a ajuta sistemul imunitar sa combată celule canceroase va fi testat pe 100 de pacienţi din Anglia.

Studiul clinic AHEAD-MERIT se va desfășura în 15 spitale în următorul an și vizează pacienții cu forme agresive de cancer asociate cu papilomavirus uman (HPV), potrivit Mediafax, care citează publicaţia britanică The Independent.

Aceste tipuri de cancer au rate ridicate de recurență și rate de supraviețuire la doi ani sub 50%. Vaccinul a fost conceput să creeze două proteine care se găsesc frecvent în cancerul de cap și gât asociat cu HPV cu risc ridicat. În fiecare an, în Anglia sunt diagnosticate aproximativ 11.000 de cazuri noi de cancer de cap și gât.

