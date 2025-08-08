Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cancerul de cap și gât, prevenit cu ajutorul unui vaccin revoluţionar. Urmează să fie testat în Anglia

Un nou vaccin care foloseşte tehnologia ARNm pentru a ajuta sistemul imunitar sa combată celule canceroase va fi testat pe 100 de pacienţi din Anglia.

de Redactia Observator

la 08.08.2025 , 10:14
Cancerul de cap și gât, prevenit cu ajutorul unui vaccin revoluţionar. Urmează să fie testat în Anglia - arhiva

Studiul clinic AHEAD-MERIT se va desfășura în 15 spitale în următorul an și vizează pacienții cu forme agresive de cancer asociate cu papilomavirus uman (HPV), potrivit Mediafax, care citează publicaţia britanică The Independent.

Aceste tipuri de cancer au rate ridicate de recurență și rate de supraviețuire la doi ani sub 50%. Vaccinul a fost conceput să creeze două proteine care se găsesc frecvent în cancerul de cap și gât asociat cu HPV cu risc ridicat. În fiecare an, în Anglia sunt diagnosticate aproximativ 11.000 de cazuri noi de cancer de cap și gât.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vaccin cancer
Înapoi la Homepage
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Comentarii


Întrebarea zilei
În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază?
Observator » Ştiri externe » Cancerul de cap și gât, prevenit cu ajutorul unui vaccin revoluţionar. Urmează să fie testat în Anglia