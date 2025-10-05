Antena Meniu Search
Câştigătorul alegerilor parlamentare din Cehia provoacă tensiuni în Uniune: Ucraina nu e pregătită pentru UE

Andrej Babis, fost premier ceh și lider al partidului ANO, care a câștigat alegerile parlamentare din Cehia, a declarat că Ucraina nu este pregătită să adere la Uniunea Europeană. De asemenea, Babis a spus că NATO ar trebui să se ocupe de iniţiativele legate de înarmarea Ucrainei, scrie Ukrainska Pravda.

de Redactia Observator

05.10.2025
Întrebat dacă susține aderarea Ucrainei la UE, liderul ANO, Andrej Babis a afirmat: "Dar voi nu sunteți pregătiți pentru UE. Mai întâi trebuie să punem capăt războiului și, desigur, putem coopera cu Ucraina, dar voi nu sunteți pregătiți pentru UE", citează Ukrainska Pravda.

Babis a spus că s-a întâlnit de trei ori cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv în noiembrie 2019, și că a susținut Ucraina încă de la ocuparea Crimeei de către Rusia.

"Ajutăm Ucraina prin intermediul UE. UE ajută Ucraina, iar acest lucru se încadrează în bugetul european, iar noi contribuim cu sume importante la bugetul european și, astfel, putem continua să ajutăm", a declarat Babis, citat de Ukrainska Pravda.

Legat de iniţiativa de a trimite armament Ucrainei, Babis a declarat că trebuie să fie un proces transparent, iar nimeni nu ar trebui să profite financiar de pe urma războiului. Acesta a spus că aceste iniţiative trebuie organizate de NATO.

