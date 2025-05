Câştigătorul Eurovision de anul acesta doreşte o ediţie 2026 "fără Israel". Reacţia Austriei după declaraţiile lui JJ

Câştigătorul concursului Eurovision din acest an, cântăreţul austriac JJ, a cerut ca Israelul să fie exclus din competiţia de anul viitor. De asemenea, el şi-a exprimat regretul faţă de participarea Israelului la concursul din acest an, în ciuda războiului din Gaza, scrie The Guardian.