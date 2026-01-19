Trump tocmai i-a oferit lui Putin cadoul pe care și l-a dorit de 40 de ani

În timp ce Moscova a încercat fără succes zeci de ani să divizeze Alianța Nord-Atlantică, Washingtonul, sub conducerea lui Donald Trump, a reuşit să provoace fisuri majore în relația transatlantică, arată o opinie publicată în The Telegraph.

Vladimir Putin a primit pe tavă ceea ce Uniunea Sovietică a încercat să obțină timp de 40 de ani. De-a lungul Războiului Rece, principalul obiectiv al Kremlinului a fost să divizeze Alianța Atlantică (NATO), pentru ca Statele Unite și Europa să se întoarcă unul împotriva celuilalt, aminteşte jurnalistul britanic David Blair într-un articol de opinie publicat de Telegraph.

Fiecare criză legată de securitatea Berlinului de Vest, de la ultimatumul sovietic prin care Occidentului i se cerea să părăsească orașul în 1958, până la construirea Zidului în 1961, a fost concepută pentru a crea fisuri în NATO. "Ca să fac Vestul să țipe, presez Berlinul", spunea liderul sovietic Nikita Hrușciov, în 1959.

Succesorul său, Leonid Brejnev, a desfășurat o generație nouă de rachete nucleare, SS20, în statele satelit din Europa Centrală tocmai pentru a diviza Occidentul în legătură cu modul în care ar trebui să răspundă. Toate acele eforturi au eșuat. America și Europa știau exact ce intenționau sovieticii și, deși aveau divergențe și dispute, aliații nu au dat Kremlinului satisfacția de a-i vedea despărțiți, aminteşte sursa citată.

Astăzi, grație lui Donald Trump, Putin se poate bucura de show. De 25 de ani el pune în practică vechea politică sovietică de a diviza Occidentul. A denunțat NATO de nenumărate ori pentru că ar încerca să "încercuiască" sau "terorizeze" Rusia, ca și cum simpla existență a Alianței Atlantice ar reprezenta o amenințare la adresa păcii mondiale și de parcă decizia țărilor suverane de a i se alătura ar justifica într-un fel agresiunea sa, mai arată The Telegraph.

Astăzi, fisura pe care Putin și-a dorit-o dintotdeauna apare brusc înaintea ochilor săi. Președintele Statelor Unite nu numai că are pretenții asupra teritoriului suveran al unui aliat NATO, Danemarca, dar a şi amenințat cu folosirea forței pentru a-și impune voința. Sâmbătă, Trump a escaladat deliberat confruntarea anunţând tarife punitive asupra a nu mai puțin de opt state aliate, inclusiv Marea Britanie, pentru că au îndrăznit să spună ceea ce ar trebui să fie un punct comun: că statutul Groenlandei este o chestiune pentru locuitorii insulei și guvernul Danemarcei.

Luni, Trump a mers și mai departe, trimițând un mesaj amenințător către un alt aliat, Norvegia. Într-o scrisoare scursă în presă către prim-ministrul norvegian Jonas Store, Trump a spus că, din moment ce i-a fost refuzat Premiul Nobel pentru Pace, el "nu mai simte o obligație de a se gândi doar la pace, deși aceasta va rămâne întotdeauna predominantă", adăugând că Danemarca nu are "drept de proprietate" asupra Groenlandei și că este esențial pentru securitatea globală ca America să aibă "un control deplin" asupra insulei.

În faţa tarifelor americane iminente și a amenințărilor constante, UE se pregătește să riposteze invocând instrumentul său "anti-coerciție" pentru a impune taxe în valoare de 93 de miliarde de euro pe exporturile americane. Această măsură extraordinară, care nu a mai fost folosită până acum, urmează să fie aplicată nu împotriva Chinei sau a oricărui alt adversar, ci împotriva superputerii care a garantat securitatea Europei timp de aproape 80 de ani.

Premierul Keir Starmer a refuzat până acum să impună exporturilor americane tarife britanice suplimentare, dar riposta promisă de UE arată că ambele tabere încearcă acum să se rănească reciproc.

Putin trebuie doar să stea și să se bucure la priveliște. Și chiar dacă această ceartă va fi eventual rezolvată printr-un fel de acord între America și Europa privind viitorul Groenlandei, și, în ciuda întregului zgomot și agitație, acesta rămâne cel mai probabil rezultat, cine va mai avea încredere că Statele Unite vor respecta obligația NATO de a-și apăra aliații europeni?

"Alianțele durează pentru că se clădesc pe respect și parteneriat, nu pe presiune. Folosirea tarifelor împotriva aliaților este complet greșită", a spus luni premierul britanic.

Prin exercitarea presiunii asupra prietenilor săi, în mod deschis și vocal, Trump a subminat fundamental Alianța Atlantică. Liderii sovietici știau întotdeauna că dacă ar invada vreun aliat NATO, s-ar afla în război cu America, un război pe care nu l-ar putea câștiga. Însăși pacea depindea de acea convingere. De ce ar mai crede Putin asta acum?, întreabă retoric jurnalistul britanic în încheiere.

