Christa Pike este "conştientă şi vorbeşte". Avocaţii prevăd o "recuperare lungă" după două injecţii letale

Femeia condamnată la moarte în SUA, Christa Pike, este "conştientă şi vorbeşte", după ce a supravieţuit unei tentative de execuţie eşuate săptămâna trecută, anunţă avocaţii săi.

Pike, în vârstă de 50 de ani, continuă să primească îngrijiri medicale de urgenţă în timp ce se află încătuşată în spital, au declarat avocaţii ei într-un comunicat emis marţi, scrie BBC, potrivit News.ro.

Pike, care a fost condamnată la moarte după ce a ucis-o pe Colleen Slemmer în 1995, a supravieţuit miercurea trecută, în Tennessee, la două încercări eşuate de execuţie prin injecţie letală. Ea a fost transportată la spital, unde a rămas inconştientă timp de câteva zile, în timp ce personalul medical i-a eliminat din organism substanţa chimică injectată.

Aparenta sa recuperare, "fără precedent"

Experţii şi echipa sa de avocaţi afirmă că aparenta sa recuperare este fără precedent. Se crede că ea este singura persoană care a supravieţuit unei injecţii letale.

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Avocaţii ei au calificat evoluţia stării sale drept "fără precedent din punct de vedere medical" şi, deşi prognosticul rămâne neclar, "cel puţin, ne aşteptăm la o recuperare îndelungată".

Au mai existat alte şapte cazuri în care deţinuţii au supravieţuit execuţiilor programate, dar, în acele cazuri, nu au reuşit să injecteze nimic în venele deţinuţilor.

"Au făcut tot ce trebuiau să facă în cadrul procesului de execuţie, dar pur şi simplu nu a funcţionat. Aşa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată", a spus Deborah Denno, criminolog şi profesoară la Facultatea de Drept Fordham.

Autorităţile nu au precizat încă dacă vor încerca din nou să o execute pe Pike. De asemenea, nu au oferit nicio explicaţie cu privire la ce a mers prost după ce i-au injectat substanţa chimică pentobarbital.

Toate execuţiile în Tennessee, suspendate până la finalul anului

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a suspendat toate execuţiile până la sfârşitul anului.

Pike avea 18 ani când ea şi iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, au bătut-o, torturat-o şi ucis-o pe Slemmer, în vârstă de 19 ani, pe care o cunoscuseră într-o tabără de formare profesională pentru tineri cu probleme.

Avocaţii lui Pike urmează să se prezinte miercuri în faţa instanţei din Nashville. De asemenea, aceştia intenţionează să organizeze o conferinţă de presă în faţa clădirii instanţei.

Dr. Joel Zivot, un anestezist care consiliază echipa de apărare a lui Pike, a declarat marţi că probabilitatea de a supravieţui unei injecţii letale este redusă.

"Majoritatea persoanelor cărora li se administrează o injecţie letală mor din această cauză", a declarat el pentru BBC.

"De fapt, aproape toată lumea, cu excepţia lui Christa. Aşadar, faptul că a supravieţuit... a fost ceva neobişnuit", a adăugat.

Totuşi, există încă multă incertitudine şi multe necunoscute, a spus el, inclusiv cât pentobarbital a ajuns în organismul ei, care erau nivelurile din sânge după injecţie şi cum va decurge recuperarea ei.

"Nu aş spune, în niciun caz, în acest moment, că toate riscurile majore au trecut", a subliniat el.

Zivot declarase anterior că cele două doze de pentobarbital pe care le-a primit săptămâna trecută ar fi fost suficiente încât, dacă ar fi pătruns în fluxul sanguin în condiţii normale, "ar fi murit cu siguranţă".

În schimb, Zivot a spus că o posibilă explicaţie este că, în loc să pătrundă în fluxul sanguin al lui Pike, pentobarbitalul s-a răspândit mai probabil în ţesutul de sub pielea ei.

Zivot a declarat săptămâna trecută că, în opinia sa, era ”foarte posibil” ca ea să sufere o leziune cerebrală, din cauza întârzierilor în resuscitarea ei. De asemenea, el a considerat că ar fi nevoie de aproximativ o săptămână pentru a-i înţelege cu adevărat starea şi pentru a-i efectua un examen neurologic. Au trecut deja şase zile de la încercarea eşuată de a o executa.

Avocaţii lui Pike au avertizat anterior că istoricul ei medical şi anatomia sa – inclusiv trombocitoza (o afecţiune legată de coagularea sângelui) şi venele de dimensiuni reduse – implicau riscul ca ea să sufere dureri şi suferinţe ”inutile” în timpul unei injecţii letale.

Aceştia au declarat marţi că ea a suferit "leziuni grave" la braţe.

Peste o treime din execuţiile din SUA, eşuate în 2022

În 2022, peste o treime dintre execuţiile din SUA au fost eşuate sau extrem de problematice, potrivit Centrului de Informaţii privind Pedeapsa cu Moartea, care monitorizează informaţiile referitoare la astfel de cazuri.

În cazul injecţiilor letale, astfel de incidente s-au produs de obicei din cauza dificultăţii de a obţine un acces intravenos fiabil la vene, deşi motivul de bază diferă de la persoană la persoană.

În cazurile documentate de centru, toate eşecurile au avut loc înainte ca medicamentele letale să poată fi administrate. Ultima injecţie letală eşuată care a fost înregistrată a avut loc la începutul acestui an – tot în Tennessee.

Execuţia lui Tony Carruthers, condamnat pentru răpirea şi uciderea a trei persoane în 1994, a fost amânată în luna mai, după ce personalul nu a reuşit să găsească o venă pentru administrarea injecţiei letale. Guvernatorul i-a acordat o amânare de un an.