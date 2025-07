Dezamăgirea fanilor față de prestația lui Justin Timberlake la festivalul Electric Castle a ajuns subiect de discuție în presa internațională. Spectatorii s-au plâns că artistul nu a oferit show-ul la care se așteptau, și-a încheiat reprezentația mult mai devreme decât era programat și aproape că nu a cântat cât timp s-a aflat pe scenă. New York Post scrie că artistul "se află în centrul unui val de critici, iar imaginile și reacțiile virale de pe rețelele de socializare conturează o prestație apatică, lipsită de energie, care a lăsat publicul cu un gust amar".

Justin Timberlake, unul dintre cei mai cunoscuți artiști pop ai ultimelor decenii, se află în centrul unui val de critici, după un concert considerat dezamăgitor susținut săptămâna trecută la festivalul Electric Castle din România. Imaginile și reacțiile virale de pe rețelele de socializare conturează o prestație apatică, lipsită de energie, care a lăsat publicul cu un gust amar, scrie New York Post.

Dezamăgirea românilor, subiect în presa străină

Într-un videoclip filmat de un fan din public, Timberlake, în vârstă de 44 de ani, poate fi văzut abia șoptind versurile hitului său din 2016, "Can’t Stop the Feeling", lăsând practic audiența să cânte în locul lui. Pe măsură ce ploaia și-a făcut apariția, artistul și-a tras gluga peste cap și le-a făcut semn spectatorilor să preia partea vocală a melodiei. La finalul secvenței, s-a întors spre trupă și le-a spus fanilor: "Cântați, haideți".

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Într-un alt clip, Timberlake le spune celor din public: "Încerc să mă încălzesc. Așa plouă la voi vara? Nu? Așa deci, ați pregătit asta pentru mine? Mulțumesc."

Fanii nu au fost deloc impresionați de atitudinea sa, scrie New York Post.. Persoana care a publicat primul videoclip viral a scris peste imagini: "Când plătești un concert, dar primești un cântăreț mut." În descriere, autorul clipului a adăugat ironic: "Tipul și-a luat o zi liberă direct pe scenă".

Comentariile au curs pe TikTok

"Acest concert putea fi trimis prin e-mail", a scris un utilizator.

"Publicul, feat. Justin Timberlake", a glumit altul.

"Vreau o rambursare și nici măcar nu am fost acolo", a spus un alt fan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"E groaznic! Oamenii au plătit ca să fie acolo și lui pur și simplu nu i-a păsat."

"Practic, ai plătit bilet ca să te asculți pe tine cântând."

Presa americană a cerut un punct de vedere din partea reprezentantului lui Timberlake, dar până acum nu a fost oferit niciun comentariu oficial.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Incidentul de la Electric Castle nu este singurul moment controversat din actualul turneu european al artistului, intitulat "The Forget Tomorrow World Tour", care a început în aprilie 2024 și se va încheia pe 30 iulie, la Istanbul. Luna aceasta, Timberlake a fost surprins țipând la echipa sa tehnică în timpul unui concert în Anglia, la Lytham Festival, iritat de o problemă de sunet care i-a întrerupt reprezentația.

De asemenea, în februarie, artistul a fost criticat pentru că a anulat în ultimul moment un concert în Ohio, motivând că are gripă. Deși a promis returnarea banilor și s-a declarat "devastat" de decizie, mulți fani au fost deranjați de anunțul făcut atât de târziu. Un alt episod controversat a avut loc în luna iunie, când Timberlake a fost arestat în Sag Harbor, Long Island, sub suspiciunea de conducere sub influența alcoolului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să călătoriţi cu taxi sau cu aplicaţii de ridesharing? Taxi Ridesharing

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰