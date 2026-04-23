Președintele Trump menține blocada navală asupra Iranului şi nu a dat un termen limită. În replică, Teheranul capturează nave şi avertizează Statele Unite că blocada şi ameninţările stau în calea acordului. Prelungirea conflictului loveşte greu şi Europa. Vacanţele de vară şi veniturile din turism sunt în mare pericol, a avertizat comisarul european pentru Energie.

În aproape opt săptămâni de război, republicanii din Congres au respins eforturile repetate ale democraților de a opri operațiunea din Orientul Mijlociu și de a-l obliga pe președintele Trump să se consulte cu parlamentarii. De la Casa Albă, mesajul este clar...

"Președintele nu a stabilit un termen limită. În cele din urmă, el va dicta calendarul", a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Democrații au încercat să invoce inclusiv o prevedere a Rezoluției din 1973, privind puterile de război ale președintelui. Legea vizează limitarea capacității liderului de a purta război fără aprobarea Congresului. Totuși, legea stabilește și un set de termene limită. Primul intră în vigoare pe 1 mai, fapt ce ar putea crește presiunea asupra administrației Trump în următoarele zile. În tot acest timp, președintele Iranului acuză Statele Unite de o retorică ipocrită, susținând că blocada și amenințările sunt principalele obstacole în calea acordului de pace.

"Republica Islamică Iran a primit cu brațele deschise dialogul și acordul și continuă să o facă. Încălcarea angajamentelor, blocada și amenințările sunt principalele obstacole în calea unor negocieri autentice. Lumea vede retorica voastră ipocrită fără sfârșit și contradicția dintre afirmații și acțiuni", scria preşedintele Iranului pe X.

Iranul a atacat trei nave în Strâmtoarea Ormuz

Ieri, Iranul a deschis focul împotriva a trei nave în Strâmtoarea Ormuz.

Căpitanul unei nave blocate de 54 de zile în Golful Persic a vorbit pentru Sky News și a povestit cum se simte viața de zi cu zi în mijlocul războiului.

"Echipajul meu este, știți, sub un stres constant de când a început războiul, deoarece suntem blocați. […] Sunt sute de nave în jurul nostru și aproape 20.000 de marinari blocați în Golful Persic. Am devenit victime colaterale aici, fără nicio vină" a spus căpitanul unei nave, Raman Kapoor.

Criza energetică din Europa, la fel de gravă precum cele din 1973 şi 2022 la un loc

Lipsa traficului maritim prin Ormuz adâncește criza energetică din Europa.

"Este o criză care este probabil la fel de gravă precum crizele din 1973 și 2022 la un loc", a spus comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen.

Comisia Europeană a anunțat că va crește la maximum capacitatea de rafinare și va coordona aprovizionarea cu gaze și petrol. Situația cea mai gravă este însă în aviație.

"Economiile noastre depind de abilitatea noastră de a zbura. Mulți oameni pleacă în vacanțe, vara asta", a mai spus Dan Jørgensen.

Compania Lufthansa a anunțat deja că va anula 20.000 de zboruri pe perioada verii, inclusiv cele între Sibiu și Munchen.

Ca să ajute populația, Grecia a decis prelungirea subvenției pentru motorină și un ajutor de 150 de euro pentru familiile cu copii. În Franța, companiile de transport, fermierii și pescarii vor primi ajutoare în bani, iar gospodăriile cu venituri mici vor fi sprijinite să achite chiriile.

