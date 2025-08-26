Cum a reuşit o tânără să câştige 300.000 de dolari pe an şi să lucreze în spital, fără studii medicale

O tânără de 30 de ani din Statele Unite se poate lăuda că "a păcălit sistemul". Femeia lucrează în diferite spitale din ţară, câştigă 300.000 de dolari pe an şi îşi face singură programul. Totul fără să fi călcat vreodată în vreo facultate de medicină.

Chabely Rodriguez câştigă 300.000 de dolari pe an ca anestizistă. Femeia nu are studii medicale şi lucrează pe bază de contract determinat, informează CNBC. Tânăra are un masterat în anesteziologie ceea ce i-a permis să obţină o acreditare de asistent anestezist. În SUA, există programe precum Master of Science in Anesthesiology la finalul cărora poţi obţine un certificat şi o licenţă ce îţi permit să profesezi ca anestezist, fără a urma facultatea de medicină.

Nu mai are grija banilor

Genul acesta de specialişti nu sunt calificaţi şi nici creditaţi drept medici anestezişti, însă pot lucra în spitale pe aceste posturi pe bază de contracte determinate. Rodriguez a lucrat o perioadă şi pe contract nedeterminat ca un angajat permament al unui spital, însă atunci când a tras linie şi a făcut calculul a ieşit pe minus. Pe contract nedeterminat câştiga 200.000 de dolari pe an, lucra în ture de 24 de ore şi făcea des ore suplimentare. Pe contract determinat câştigă 300.000 de dolari şi îşi face singură programul.

Chabely Rodriguez spune pentru prima dată în viaţă simte că "poate să respire" pentru că nu mai are presiunea banilor. Femeia a mai declarat că ar putea ajunge şi la un câştig de 500.000 de dolari pe an dacă ar munci într-un ritm mai susţinut, dar se simte confortabil cu banii obţinuţi acum.

