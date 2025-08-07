Premieră mondială în Italia, unde se va construi cel mai lung pod cu o singură deschidere. Construcţia, de aproape patru kilometri va lega Sicilia de Italia peste strâmtoarea Messina. Proiectul este plănuit din anii 60 şi se va finaliza peste şapte ani.

Cum va arăta cel mai lung pod suspendat din lume construit în Italia. Proiectul va fi gata în 7 ani

Două perechi de cabluri din peste 44.000 de fire de oţel vor susţine cei 3,7 kilometri ai podului. Acesta va avea trei benzi pe fiecare sens de circulaţie şi două linii de cale ferată iar durata traversării se va reduce de la circa 10 minute.

Pasajul va fi ridicat la 72 de metri înălţime pentru a permite în continuare trecerea navelor maritime. Construcţia este proiectată să reziste şi la cutremure de până la 7 grade. Costul total al investiţiei ajunge la peste 13 miliarde de euro.

Podul, considerat cheltuială militară

Articolul continuă după reclamă

Un comitet ministerial al guvernului de la Roma şi-a dat miercuri acordul final asupra unui proiect de 13,5 miliarde de euro pentru construirea celui mai lung pod suspendat din lume, care va lega insula Sicilia de partea continentală a Italiei şi va fi inclus în bugetul apărării, conform angajamentului asumat în cadrul NATO de alocare a 5% din PIB pentru apărare şi domenii conexe apărării, relatează AFP şi Reuters.

"Va fi cel mai lung pod suspendat din lume. O infrastructură de acest tip reprezintă un accelerator al dezvoltării", a declarat vicepremierul şi ministrul infrastructurii, Matteo Salvini. Podul, care va traversa strâmtoarea Messina, va avea câte trei benzi pe sens şi două şine de cale ferată în mijloc, iar întreaga structură va avea o lungime de 3,7 kilometri.

Discuţii despre o astfel de infrastructură au loc în Italia încă din anii '60, un pod care să lege Sicilia de Italia continentală fiind considerat benefic din punct de vedere economic pentru sudul ţării, o regiune mai săracă în comparaţie cu partea de nord.

Proiectul a stârnit însă şi proteste locale din cauza impactului său asupra mediului şi a preţului construcţiei, criticii susţinând că fondurile alocate acestuia ar putea fi folosite mai bine în alte scopuri. Alţii cred că podul nu va fi terminat niciodată, amintind de lunga istorie a Italiei de lucrări publice anunţate, finanţate şi niciodată finalizate. Conform planului, construcţia acestui pod ar trebui finalizată în anul 2032.

Proiectul a stârnit proteste locale

Dar guvernul de la Roma are acum un stimulent suplimentar şi a inclus această infrastructură în bugetul apărării. Italia, ţară copleşită de datorii, a fost de acord, împreună cu alţi aliaţi din NATO, să îşi crească masiv cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, în urma presiunilor preşedintelui american Donald Trump.

Conform angajamentului asumat, un procent de 1,5% din totalul de 5% poate fi cheltuit pentru acţiuni "legate de apărare", cum ar fi securitatea cibernetică sau infrastructura, iar Italia speră că podul va fi eligibil pentru a fi considerat cheltuială conexă apărării, mai ales că Sicilia găzduieşte o bază NATO.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vedeţi filmele? Acasă La cinema

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰