Cutremur de 7.5 în apropiere de Antarctica

Un cutremur puternic s-a produs în apele care separă America de Sud de Antarctica. Seismul a avut 7.5 pe scara Richter.

Un cutremur puternic s-a produs în Strâmtoarea Drake. Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ) anunță că seismul a avut magnitudinea de 7,5, potrivit Reuters. Seismul s-a produs la o adâncime de 10,8 kilometri.

Cutremurul a avut epicentrul în apropiere de Antarctica

Strâmtoarea Drake este întinderea de apă dintre vârful sudic al Americii de Sud și Antarctica. Este cea mai lată strâmtoare maritimă și face legătura între Oceanele Pacific și Atlantic.

Autoritățile din Chile și Argentina nu au anunțat victime sau pagube. Zona în care s-a simțit seismul este puțin populată.

