Turcia a fost zguduită de un cutremur de proporţii, urmat de peste 250 de replici. Unda de şoc s-a simţit la peste 200 de kilometri distanţă, până la Istanbul. Sute de clădiri s-au prăbuşit, dar echipele de salvare au scos de sub dărâmături zeci de supravieţuitori.

Seismul cu magnitudinea 6,1 s-a produs în vestul Turciei, în provincia Balikesir. Case şi moschei s-au prăbuşit în câteva secunde. Copii şi părinţi au rămas captivi sub tone de beton şi fier.

"Patru persoane au fost prinse sub aceste dărâmături. Operaţiunile de căutare şi salvare s-au încheiat după aproximativ două ore. Din păcate, o persoană scoasă de sub dărâmături şi-a pierdut viaţa", a declarat Sinan Ağca, reporter CNN TÜRK.

Proprietarul şi constructorul clădirii în care a murit un om, arestaţi

Proprietarul şi constructorul clădirii în care a murit un om au fost arestaţi sub acuzaţia de ucidere din culpă. Replicile cutremurului au creat în continuare panică. Îngroziţi, localnicii au fugit din centrele comerciale, de teamă să nu fie striviţi în interior.

"L-am simţit foarte puternic. A fost ca un cutremur de 7. Toţi copiii erau foarte speriaţi. Nu am mai simţit niciodată un cutremur ca acesta în Balikesir. A fost un cutremur foarte puternic. Toată lumea este afară în acest moment şi suntem speriaţi. Sper să nu se mai repete", a declarat un localnic.

Seismul din Turcia s-a simţit şi în ţările din zonă: Grecia, Bulgaria, Cipru şi Macedonia, dar cu intensitate redusă.

Pentru turci, cutremurul a trezit spaimele trecutului. În februarie 2023, peste 53.000 de oameni au murit, iar sute de mii de clădiri au fost distruse când pământul s-a mişcat violent.

