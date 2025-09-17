Primire măreaţă pentru Donald Trump în a doua sa vizită de stat în Marea Britanie, un moment fără precedent în istoria Regatului Unit. Preşedintele american şi soţia lui au fost plimbaţi cu caleaşca de Regele Charles, iar în această seară vor fi oaspeţii de onoare ai dineului oferit de monarh. Totul face parte dintr-o ofensivă de şarm a guvernului de la Londra, care speră să obţină o relaţie comercială mai avantajoasă cu Statele Unite.

Imnul Statelor Unite a fost intonat la Castelul Windsor, imediat după cel al regelui. Donald Trump a trecut, în centrul atenţiei, în faţa celei mai mari Gărzi de onoare din ultimii 500 de ani.

Devenit diplomatul şef al ţării pentru o zi, Regele Charles i-a lăsat întâietate oaspetelui la inspecţie, dar i-a atras atenţia, în glumă, să nu se taie în sabia ofiţerului comandant.

Preşedintele american a fost primit cu fast şi de ceilalţi membri ai familiei regale. Elicopterul lui, care a întârziat 20 de minute, a fost aşteptat la aterizare de Prinţul William şi soţia lui, Kate. "Eşti atât de frumoasă", i-a spus miliardarul de la Casa Albă viitoarei regine.

Articolul continuă după reclamă

A urmat apoi o plimbare cu caleaşca regală, în compania Regelui Charles, de-a lungul unui traseu străjuit de gărzi, din mai multe regimente ale armatei britanice. Un moment pe care Trump îl aştepta de mult.

"Nu au folosit niciodată Castelul Windsor pentru asta. Folosesc Palatul Buckingham și nu vreau să spun că unul e mai bun decât celălalt, dar se spune că Windsor este cel mai bun, nu?" a spus preşedintele american Donald Trump.

Prima Doamnă a Americii a călătorit alături de Regina Camilla, în a doua caleaşcă. Melania a purtat o pălărie mov cu boruri largi, care îi ascundea în mare parte fața, şi un costum gri închis elegant, creaţia casei Dior. Culoarea pălăriei s-a asortat cu cea a cravatei preşedintelui, în semn de susţinere, potrivit specialiştilor. Regina Camilla a ales o rochie albastru safir, iar Kate o ţinută burgundiu, ambele făcute de designeri locali.

Trump a dus o coroană de flori la mormântul Reginei Elisabeta a Doua

După primire, oaspeţii au fost invitaţi la un prânz, iar apoi au asistat la un zbor al avioanelor de luptă. Miliardarul de la Casa Albă a depus o coroană de flori la mormântul Reginei Elisabeta a Doua.

Seara se va încheia cu un dineu grandios, gândit pentru a-i hrăni orgoliul lui Trump, un mare admirator al familiei regale, care adoră să fie în prim-planul evenimentelor protocolare.

"Banchetul de stat de miercuri seara promite a fi un eveniment absolut de neuitat pentru cele 160 de persoane care vor avea norocul să stea în jurul unei mese imense din mahon, de mărimea unei jumătăți a unui teren de fotbal american.[…] Vor fi diademe, diamante, decorațiuni. Vor fi flori frumoase și va fi o masă a cărei amenajare a durat 5 zile întregi" a relatat jurnalista AP Danica Kirka.

Potrivit presei locale, pe masă vor fi flori culese din grădinile de la Windsor. Iar printre băuturi va fi şi un cocktail personalizat, care reprezintă țara oaspetelui de onoare.

Trump a ajuns la Londra la bordul avionului Air Force One, marţi seară, şi a petrecut noaptea la reşedinţa ambasadorului britanic. Presa care l-a însoţit a povestit că preşedintele era încântat la culme de faptul că este singurul om din istorie chemat de două ori pentru o vizită de stat de familia regală.

"Este un loc minunat şi special. […] Regele este prietenul meu de mult timp. Toţi îl respectă şi îl iubesc!" a spus Donald Trump.

SUA şi UK vor negocia un acord economic de 30 de miliarde de lire sterline

Ziua de mâine este rezervată deciziilor economice. Statele Unite şi Marea Britanie vor semna un acord pentru construirea a două reactoare nucleare şi unul în domeniul tehnologiei, care va aduce investiţii de peste 30 de miliarde de lire sterline şi cinci mii de noi locuri de muncă.

Chiar şi aşa, 8 britanici din 10 nu au o opine favorabilă despre preşedintele american.

Marţi seară, patru oameni au fost arestaţi după ce au proiectat pe castelul Windsor o poză cu Trump şi Jeffrey Epstein, pedofilul care s-a sinucis în închisoare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu programul pilot pentru elevii de clasa a 12-a? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰