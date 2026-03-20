Donald Trump ameninţă "laşii" din NATO: Un "tigru de hârtie" care se plânge de preţuri mari. Îi vom ţine minte

Donald Trump escaladează atacurile la adresa NATO, pe fondul tensiunilor generate de războiul din Iran, acuzând aliații că evită implicarea și că beneficiază de protecția SUA fără să contribuie. Liderul american a catalogat Alianța drept "un tigru de hârtie" și i-a numit pe partenerii occidentali "lași", reproșându-le că nu intervin nici măcar în operațiuni cu risc redus, precum deschiderea Strâmtorii Ormuz.

Preşedintele american Donald Trump nu şi-a ascuns nemulţumirea faţă de aliaţii din NATO cu privire la lipsa lor de iniţiativă în ceea ce priveşte implicarea în războiul din Iran. Miercuri, liderul SUA a numit Alianţa o "stradă cu sens unic" și a declarat că "nu mai avem nevoie și nici nu dorim asistența țărilor NATO - NICIODATĂ NU AM AVUT". Vineri, Trump a trecut la noi atacuri, de data asta spunând că NATO este "un tigru de hârtie".

"Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie! Nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri un Iran nuclear. Acum, când lupta este câștigată militar, cu foarte puține riscuri pentru ei, se plâng de prețurile mari la petrol pe care sunt obligați să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o simplă manevră militară care este singurul motiv pentru aceste prețuri ridicate.

Le-ar fi atât de ușor să o facă, cu atât de puțin risc. LAȘI, și vom ține minte!

Președintele DONALD J. TRUMP" a scris Donald Trump pe platforma Truth Social.

