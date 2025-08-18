Preşedintele american Donald Trump a declarat luni, în cadrul unei întâlniri pe care o are la Casa Albă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski că vrea să organizeze o reuniune în trei cu liderul ucrainean şi preşedintele rus Vladimir Putin "dacă totul merge bine".

- Donald Trump, la întâlnirea cu Zelenski: "Lucrăm pentru o pace pe termen lung, nu va fi o pace de 2 ani" - Profimedia

La rândul său, Volodimir Zelenski a declarat că este gata pentru o întâlnire trilaterală cu liderul de la Kremlin. Liderul de la Casa Albă a mai spus că va coopera cu Ucraina şi toate părţile interesate pentru a se asigura că pacea este una de durată.

Zelenski s-a declarat dispus la o întâlnire cu Vladimir Putin

El şi-a exprimat convingerea că Vladimir Putin doreşte încheierea războiului. În acelaşi timp, el a spus că în opinia sa s-au realizat progrese pentru încheierea războiului în Ucraina şi este posibil ca ceva bun să iasă din întâlnirea sa cu Vladimir Putin. În acelaşi timp, a mai promis Trump, SUA "vor fi implicate" în viitoarea securitate a Ucrainei.

"Întâlnirea de azi e foarte importantă. Sunt alţi 7 lideri importanţi din Europa aici. Cred că va ieşi bine. Dacă totul merge azi, vom avea o trilaterală cu mine, Zelenski şi Putin. Avem o şansă bună să oprim războiul. Mulţi soldaţi au murit doar săptămâna trecută, de ambele părţi, dar mulţi soldaţi. Nu vreau să spun care ţară are cărţi mai bune, vreau doar să opresc acest război. Vom lucra cu Ucraina pentru o pace pe termen lung, nu va fi o pace de 2 ani. Vom lucra şi cu Rusia pentru asta. Războiul se va încheia, nu pot să vă spun exact când, dar se va încheia. Domnul Zelenski vrea asta, domnul Putin vrea asta, toată lumea vrea asta", a declarat Donald Trump.

