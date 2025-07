Românii au dus "tradiţia" bătăii pentru locul de parcare tocmai până în America. S-a întâmplat chiar în New York, unde o româncă şi fiica ei au luat la palme şi pumni o studentă, pentru că le-ar fi atras atenţia că blochează ilegal spaţiul din faţa unui bloc. Imaginile cu incidentul sunt pe tot internetul, iar agresoarele - care se simt victime acum - spun că se tem pentru viaţa lor după ce au primit ameninţări cu moartea de la oamenii revoltaţi.

Scenele violente postate de un martor pe reţelele sociale surprind momentul în care una dintre românce se aruncă pur şi simplu asupra adversarei. O trage de păr şi începe să o lovească. Un bărbat participă la agresiune şi o loveşte pe victimă de mai multe ori cu pumnul în spate.... Motivul halucinant al bătăii: locul de parcare.

"Am înconjurat de trei sau patru ori zona şi am revenit după circa 30 de minute. Le-am spus că nu pot bloca aşa parcarea, cu coşul de gunoi", a declarat Jada McPherson.

Scandalul a început cu un schimb de replici între cele 3 femei, două românce care îşi apără locul de parcare şi victima lor. Evident nu lipsesc gesturile nepotrivite, înjurăturile şi comentariile rasiste.

"Înregistrarea a început când cineva a coborât scările. Atunci m-au atacat. Înainte de asta, doar am discutat cu femeia mai în vârstă şi cu bărbatul acela", povesteşte martora.

Ameninţări după scandal

Puse faţă în faţă cu acuzaţiile dure, cele două românce au adevărul lor. Spun că şi-au ieşit din fire din cauza cuvintelor jignitoare adresate de victimă.

"Cuvintele pe care le spunea, nu doar mie ci tuturor celor din jur... Ne spunea mexicani, imigranţi ilegali. Apoi mi-a jignit fiica, a făcut-o nebună. Nici nu ştiu toate cuvintele care i-au ieşit din gură. Era incredibil", spune românca Andreea Dumitru.

"Am reacţionat pentru modul în care ni s-a adresat şi ne-a provocat timp de 30 de minute", a declarat Sabrina Starman.

Cu toate acestea regretă că au reacţionat violent. Nu pentru că locul de parcare sau onoarea lor NU meritau apărate, ci din cauza reacţiilor apărute online. Unele dintre ele extrem de agresive.

"Îmi pare rău. A fost total greşit din partea mea ce am făcut. Nu a fost corect. Am primit sute de telefoane de ameninţare în care îmi spun cum vor veni să ne omoare şi cum o vor chinui pe fiica mea în cele mai oribile moduri posibile. În viaţa mea nu am fost aşa traumatizată. Mă tem pentru viaţa mea", mai spune Andreea Dumitru.

"Îmi cer scuze. Nu acesta trebuie să fie răspunsul. Doar Dumnezeu mai ştie când voi mai avea posibilitatea să mă simt în siguranţă", mai spune Sabrina Starman.

Arestate pe loc, româncele agresoarele au fost eliberate ulterior de poliţie, dar vor fi cercetate pentru violenţe întrucât victima nu intenţionează să îşi retragă plângerea.

