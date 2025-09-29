Elicopter rusesc Mi-28, doborât de ucraineni cu o dronă FPV. Momentul, filmat: "Vă va costa scump"

Forțele ucrainene au doborât un elicopter rusesc Mi-28 cu ajutorul unei drone FPV, potrivit comandantului Forțelor de Sisteme Fără Pilot, Robert Brovdi, citat de Hromadske.

Momentul în care un elicopter rusesc este doborât de trupele ucrainene cu o dronă de atac, în Donețk, 29 septembrie 2025 - Telegram

Nu este prima dată când un astfel de aparat rusesc este distrus prin această metodă. Pe 6 august 2024, în timpul ofensivei din regiunea Kursk, un alt elicopter Mi-28 a fost doborât tot cu o dronă FPV (first-person view).

Comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot, Robert "Madyar" Brovdi, a anunțat luni distrugerea unui elicopter rusesc de atac Mi-28 cu ajutorul unei drone-kamikaze FPV în zona localității Kotliarivka,e aflată în regiunea Harkov, aproape de linia frontului, în raionul Kupiansk. El a publicat și o înregistrare video cu momentul loviturii.

"Cine vine aici "în inspecție" - să fie pregătit. Pentru viitor: nu ne faceți "surprize" din aer - vă vor costa scump", este mesajul transmis de "Madyar".

În total, de la începutul invaziei pe 24 februarie 2022, Rusia a pierdut 345 de elicoptere și 427 de aeronave, potrivit oficialilor ucraineni.

Ucrainenii susţin că ruşii au fost încercuiţi la Dobropilia, Doneţk

O parte din unităţile ruse care luptă pe frontul din Dobropilia, în regiunea Doneţk au fost încercuite de forţele ucrainene, a declarat luni comandantul şef al armatei Kievului, Oleksandr Sîrski, după o reuniune cu şefi ai unităţilor angajate în lupte în acest sector. Ucraina desfăşoară aici de mai multe săptămâni acţiuni de contraatac. "Datorită acţiunilor îndrăzneţe şi planificate cu claritate ale armatei noastre, o parte din unităţile inamice sunt încercuite", a transmis Sirski într-un mesaj publicat pe reţelele de socializare.

Potrivit şefului armatei ucrainene, "operaţiunea de contraofensivă" a trupelor sale pe frontul de la Dobropilia a dus la recuperarea a aproximativ 175 de kilometri pătraţi de teritoriu. Alţi 195 de kilometri pătraţi au fost curăţate de grupurile de sabotaj ruseşti care pătrunseseră pe teritoriul controlat de Ucraina, potrivit lui Sîrski.

Şeful Forţelor armate ucrainene a estimat la 3.185 numărul pierderilor ruse în acţiunile de contraatac ucrainene pe frontul de la Dobropilia, dintre care 1.769 de soldaţi ruşi căzuţi în luptă, a spus Sîrski. Potrivit Centrului pentru strategii de apărare din Kiev, care informează totodată cu privire la înaintarea forţelor ruse în unele zone din Doneţk, Ucraina a reuşit să stabilizeze în mare situaţia pe front, în pofida presiunii ruse în segmente-cheie ale liniei de luptă.

Acest think tank afirmă în acelaşi timp că ruşii depăşesc acum la peste 1.000 de oameni nivelul pierderilor pe care sunt capabili să le înlocuiască în fiecare lună. Conform acestuia, cucerirea medie de teritoriu de către trupele ruse a scăzut de la 91 la 28 de kilometri pătraţi pe săptămână. Anunţul lui Oleksandr Sîrski intervine în contextul în care forţele ucrainene, aflate într-o poziţie defensivă strategică de-a lungul frontului estic de aproape doi ani, au început să lanseze mai frecvent acţiuni de contraatac.

Cu toate acestea, Rusia a menţinut un ritm susţinut al operaţiunilor ofensive pe toată linia frontului pe întreg parcursul verii. Potrivit grupului ucrainean de monitorizare şi analiză Deep State, forţele ruse au capturat 1.548 de kilometri pătraţi în această perioadă, mai mult decât dublul celor 659 de kilometri pătraţi capturaţi în aceeaşi perioadă din 2024, conform Kyiv Independent.

