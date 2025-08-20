"Europa moare". Avertismentul lui Elon Musk, pe fondul declinului demografic fără precedent

Populația Europei se confruntă cu un declin natural constant, iar ratele scăzute ale natalității și îmbătrânirea societății alimentează avertismentele precum cel lansat de Elon Musk: "Europa moare".

Un mesaj postat de Elon Musk pe rețeaua X a atras atenția asupra demografiei europene: "Europa moare", a scris miliardarul, comentând statistici care arată că în 2023 în Uniunea Europeană s-au născut 4,09 milioane de persoane, în timp ce 5,35 milioane au murit. Diferența de 1,26 milioane decese peste nașteri indică un declin natural al populației.

În 1969, Europa înregistra peste 7 milioane de nașteri anual, dar de atunci numărul a scăzut constant. Musk a mai avertizat în repetate rânduri asupra colapsului populației și a crizei demografice, menționând și situația similară din Australia, unde rata fertilității a ajuns la un minim istoric de 1,50.

În 2020, UE avea 447,7 milioane locuitori; în 2022, 446,8 milioane; în 2023, 449,2 milioane, iar în 2024 populația a atins 450,4 milioane. Creșterea este însă datorată migrației, nu a natalității.

Natalitatea în UE este în declin constant din 2012. În 2023, au fost 3,67 milioane nașteri și 4,84 milioane decese.

În 2024, 21,6% din populația UE avea peste 65 de ani, iar vârsta medie era de 44,7 ani.

Dependența demografică - numărul persoanelor dependente la 100 persoane active – va crește de la 46,6% în 2010 la 64% până în 2030.

Declinul natural al populației și îmbătrânirea rapidă a societății europene ridică provocări economice și sociale importante, de la sustenabilitatea sistemelor de pensii la forța de muncă disponibilă în viitor.

