"Există un singur om de care Putin se teme". Preşedintele unei ţări NATO, detalii despre discuţia din SUA

Alexander Stubb, preşedintele Finlandei, considerat a fi unul dintre oamenii politici care au reuşit să îi intre pe sub piele lui Donald Trump, a oferit un interviu după ce în urmă cu o săptămână a fost la Casa Albă.

Preşedintele finlandez Alexander Stubb, unul dintre liderii europeni care au participat la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă şi un politician care a reuşit să intre în graţiile preşedintelui american, a oferit un interviu în presa din ţara sa.

Liderul de la Helsinki, "partener de golf" al lui Donald Trump, a vorbit despre ultima sa conversaţie cu şeful de la Casa Albă, dar şi despre Vladimir Putin.

El a spus că este de părere că e puţin probabil ca Putin să se întâlnească cu Volodimir Zelenski în perioada imediat următoare, dar şi că acest lucru nu este deloc pe placul lui Donald Trump, care îşi doreşte să îi vadă pe cei doi oprind războiul.

Alexander Stubb: "Putin se teme de Trump"

"În ultima mea conversaţie cu preşedintele Trump, zilele trecute, au existat câteva indicii mici privind faptul că răbdarea lui se cam termină. Trump este singurul om de care Putin ascultă şi, sincer să fiu, singurul de care Putin se teme", a spus Alexander Stubb.

Preşedintele Finlandei: "Când discuţia nu merge bine, intervine Meloni"

Alexander Stubb a mai dezvăluit câteva detalii de la discuţiile cu Trump. După ce săptămâna trecută el a mers la Casa Albă însoţit de Emmanuel Macron, Keir Starmer, Georgia Meloni, Friedrich Merz, Mark Rutte, dar şi de Ursula von der Leyen, Stubb a mai povestit că premierul Italiei are un rol foarte important în negocierile cu Trump.

"Când discuţiile iau o turnură negativă, atunci intervine premierul Georgia Meloni", a spus el.

Stubb a mai explicat că scopul europenilor este să obţină o serie de garanţii de securitate din partea SUA, dar şi că acestea "ar fi foarte diferite de Articolul 5 al NATO".

