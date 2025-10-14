Experţii îi cer premierului Starmer să facă ilegală pălmuirea copiilor de către părinţi

Experții și personalitățile publice cer premierului Keir Starmer să interzică pălmuirile aplicate copiilor de părinți, o practică permisă în prezent în Anglia dacă este considerată o "pedeapsă rezonabilă". Fostul fotbalist Alan Shearer și actorul Michael Caine se numără printre cei care au semnat o scrisoare oficială.

Pălmuirea copiilor este o "pedeapsă" permisă în Anglia, în anumite cazuri, deşi practica a fost deja interzisă în Ţara Galilor şi Scoţia. În acest sens, mai multe personalităţi publice şi experţi i-au cerut premierului să ia măsuri şi să o scoată în afara legii. Fostul fotbalist englez Alan Shearer și actorul Michael Caine s-au alăturat apelului public.

Potrivit scrisorii, britanicii îi cer premierului Keir Starmer să "fie curajos" să pună capăt acestei practici "dăunătoare și nocive". Apelul vine după recomandările experților în sănătate și organizațiilor pentru protecția copiilor de a introduce o interdicție la nivelul întregului Regat Unit, scrie Sky News.

Scrisoarea, coordonată de NSPCC și susținută de organizațiile Barnardo's și Royal College of Paediatrics and Child Health, descrie această practică ca o "apărare depășită și dăunătoare” care „nu are loc în societatea modernă”.

Semnatarii cer ca această practică, "care nu are loc în societatea modernă", să fie introdusă printr-un amendament la Legea privind Bunăstarea Copiilor, care se află în prezent în Parlament.

"Multe alte țări din lume, inclusiv Țara Galilor și Scoția, au schimbat deja legea pentru a asigura copiilor aceeași protecție împotriva loviturilor ca adulților. Acum este momentul ca Anglia să li se alăture și să pună punct acestei practici dăunătoare și nocive", a declarat actorul Michael Caine.

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Educație a precizat că "nu există planuri pentru a legifera în acest moment". Ei au adăugat că Legea privind Bunăstarea Copiilor include "reforme ample ale sistemului de protecție a copilului și o mai bună comunicare între educație, sănătate și asistenți sociali pentru a preveni ca copiii vulnerabili să fie neglijați".

