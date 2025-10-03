Antena Meniu Search
Facebook şi Instagram, obligate de o instanţă olandeză să schimbe modul în care afişează conţinutul

O instanţă olandeză a decis joi că Meta Platforms trebuie să ofere utilizatorilor Facebook şi Instagram opţiuni mai simple pentru a accesa un flux cronologic, care să nu se bazeze pe profilare algoritmică.

de Redactia Observator

la 03.10.2025 , 06:45
Judecătorii au stabilit că anumite elemente de design ale platformelor nu respectă Regulamentul european privind serviciile digitale (DSA) şi au acordat companiei două săptămâni pentru a introduce o metodă ”directă şi simplă” prin care utilizatorii să poată renunţa la recomandările personalizate, relatează CNBC, conform news.ro.

Instanţa a mai decis că preferinţele utilizatorilor pentru un flux cronologic sau nepersonalizat trebuie păstrate, iar practica actuală a Meta – de a reveni automat la un flux bazat pe profilare atunci când aplicaţia sau site-ul este redeschis – constituie "un model de design înşelător" interzis şi încalcă dreptul la libertatea de informare.

"Oamenii din Olanda nu sunt suficient de capabili să facă alegeri libere şi autonome cu privire la utilizarea sistemelor de recomandare bazate pe profilare", se arată în hotărâre.

Articolul continuă după reclamă

Instanţa a subliniat că această problemă este cu atât mai relevantă în contextul alegerilor generale din 29 octombrie.

Meta a anunţat că va face apel

"Am introdus deja modificări semnificative pentru a respecta obligaţiile noastre din cadrul DSA şi am notificat utilizatorii din Olanda despre cum pot folosi instrumentele noastre pentru a accesa platformele fără personalizare", a declarat un purtător de cuvânt.

Compania susţine că această chestiune ţine de competenţa Comisiei Europene şi a autorităţilor de reglementare la nivel european, nu de instanţele naţionale, şi a avertizat că astfel de procese ameninţă piaţa unică digitală.

Grupul olandez pentru drepturi digitale Bits of Freedom, care a iniţiat procesul, a salutat hotărârea.

"Este inacceptabil ca câţiva miliardari americani din tehnologie să decidă cum vedem lumea", a spus reprezentanta organizaţiei, Maartje Knaap.

