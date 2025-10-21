Scandal uriaş în Spania după moartea unei fete de 12 ani, fiica unui cuplu de români stabiliţi în Catalonia. Părinţii sunt mutilaţi de o decizie halucinantă a medicilor de acolo. Adolescenta a intrat în şoc anafilactic, iar doctorii au pronunţat moartea cerebrală şi au deconectat-o de la aparate fără acordul părinţilor. Cuplul de români acuză unitatea medicală că a redus tratamentul care o ţinea în viaţă, dar şi că a refuzat un drept fundamental, trecut în Constituţie, cel la a doua opinie medicală.

O chema Alice şi avea 12 ani. O fetiţă energică, cu planuri mari şi tot viitorul în faţă, pasionată de gimnastică ritmică. Copila s-a născut cu o alergie la proteina din laptele de vacă. Purta mereu la ea o seringă de adrenalină și un inhalator. Pentru părinţii ei, lumea s-a prăbuşit într-o vineri seară, pe 10 octombrie.

Alice petrecea noaptea la o colegă de şcoală atunci când i s-a făcut brusc rău. Tatăl şi-a găsit copila inconştientă. În drum spre spital, inima fetiţei s-a oprit, dar a fost resuscitată. Stabilizată de medici, a fost transferată la spitalul Sant Joan de Déu din Barcelona. A doua zi , la mai puţin de 24 de ore de la incident, doctorii au anunţat familia că Alice este în moarte cerebrală şi că nu îşi va mai reveni. Părinţii îi contrazic.

Deconectată fără acordul părinţilor

"Am văzut o legătură directă între ureche şi creier, atunci când mama ei a început să îi cânte cântece de leagăn. Capacitatea ei cerebrală a urcat la peste 45, aproape 50 la sută. În momentul în care i-am pus înregistrări audio ale prietenelor ei, am văzut cum activitatea cerebrală a urcat treptat la 82", a declarat George Sabadac, tatăl fetei.

Duminică, părinţii cer permisiunea să o mute pe fetiţă la un spital. Se lovesc de un refuz ferm.

"După ce au stabilit diagnosticul, medicii le-au cerut părinţilor să fie de acord ca donarea organelor acesteia şi chiar au trecut la reducerea tratamentului care o menţinea în viaţă. Au urmat 72 de ore de luptă extraordinară din partea părinţilor pentru viaţa fetei lor. Au cerut noi analize şi un alt diagnostic, o nouă părere medicală. Spitalul a refuzat. Tatăl fetei chiar a reuşit să obţină din partea unui judecător intervenţia acestuia telefonică la spital pentru a continua tratamentul. Însă a fost prea târziu", a declarat Ciprian Bălţoiu, corespondent Observator în Spania.

După trei zile de chin, Alice moare în urma unui stop cardiac. Medicii decid că speranţa nu mai merită timp. Părinţii vor să dea în judecată spitalul şi acuză doctorii de neglijenţă.

"Am studiat legile care reglementează moartea cerebrală, iar una dintre ele stipulează clar că unei persoane căreia nu i-a fost făcută o encefalogramă care să arate valoarea 0 timp de 30 de minute, cu acelaşi test repetat după şase ore, nu i se poate pune acest diagnostic", a declarat George Sabadac, tatăl fetei.

În plus, spun părinţii, diagnosticul medicilor a venit la câteva ore după ce fetei i se administrase fentanil, o substanţă care alterează funcţiile creierului.

"În acest moment, nu avem cunoștință nici de vreo plângere cu privire la acest caz depusă prin canale oficiale." Contactat de presa locală, ministerul spaniol al Sănătăţii a anunţat că nu a primit încă o plângere oficială în acest caz.

