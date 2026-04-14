O crimă comisă de trei tineri români, unul dintre ei minor şi cu cetăţenie italiană, îngrozeşte Italia... aceştia au fost arestaţi după ce au omorat în bătaie un bărbat chiar sub ochii logodnicei şi fiului de 11 ani. Martorii povestesc clipe ingrozitoare. Scandalul ar fi avut loc în centrul oraşului, iar bărbatul ar fi fost pus la pământ şi lovit cu pumnii şi picioarele până nu a mai mişcat. Copilul l-ar fi ţinut de mână în timp ce agoniza... din păcate medicii nu i-au putut salva viaţa.

Crima care a şocat Italia a avut loc chiar în ziua Paştelui Ortodox, în localitatea Toscană, Massa. Victima, un italian în vârstă de 47 de ani, era împreună cu fiul său şi logodnica în centrul oraşului în momentul în care a observat că mai mulţi tineri aruncă sticle în geamul unui magazin.

"Giaccomo le-a spus să nu mai arunce sticle şi atunci a fost atacat de aceste animale...", a declarat Matteo Brussi, nepotul victimei.

Scenele de groaza ar fi avut loc chiar în faţa copilului de 11 ani al victimei şi a logodnicei acestuia. Aceştia au povestit că agresorii l-au pus la pământ şi l-au lovit până nu a mai mişcat. Cand şi-au dat seama ce au făcut au fugit...

Urma să se căsătorească peste trei luni

Cei trei tineri au fost însă identificaţi şi arestaţi. Este vorba despre doi români şi Alexandru Miron, în vârstă de 23 de ani, şi Eduard Căruțașu, de 19 ani. Cei doi români erau împreună şi cu un al treilea agresor, minor, a cărui identitate este protejată. Se ştie însă că acesta ar fi cetăţean italian, are 17 ani şi a practicat boxul.

"Aş vrea să multumesc poliţiştilor din Massa şi procurorilor de aici care au demonstrat imediat că pot aplica legea. Giaccomo a vrut să le dea acestor tineri o lecţie civică şi, din cauza asta, a murit", a declarat Francesco Persiani, primarul din Massa.

Nimeni nu înţelege însă cum s-a ajuns de la scandal la crimă atât de uşor...

"Este prima dată când un astfel de lucru se întamplă în oraşul nostru", mai spune edilul.

"Era un om extraordinar, nu era genul care să facă probleme", a declarat Danielle, prietenul victimei.

Pentru apropiaţii şi familia lui Giaccomo, fost fotbalist, tragedia are însă alte proporţii. Bărbatul urma să se căsătorească în luna iulie... a murit însă sub ochii viitoarei soţii. Iar martorii povestesc că fiul şi-a ţinut tatăl de mână până la sosirea medicilor.

"Dreptate...Şi ca lumea să-şi aducă aminte de el, aşa cum era...". Era o persoană bună, un băiat bun, un adevărat tată de familie..."Băiatul ăsta era extraordinar. l-am văzut crescând...", spun oamenii.

Orașul toscan de 70 de mii de locuitori se pregătește pentru un marș al tăcerii cu lumânări, în amintirea lui Giacomo. Anchetatorii trebuie să stabilească acum cauzele exacte ale morţii. Bănuiesc că de vină ar fi fost atât loviturile puternice care l-au făcut să cadă, dar şi impactul puternic cu solul care i-a devenit fatal.

