Fiul unui muncitor român mort în Spania: "Compania nu a chemat ambulanţa"

Fiul unui român în vârstă de 61 de ani care a murit la locul de muncă din cauza caniculei acuză compania unde lucra bărbatul de negliejenţă. Potrivit acestuia, nimeni nu a chemat ambulanţa şi l-au lăsat pe bărbat pur şi simplu întins pe jos. Asta deşi bărbatul decedat şi-a anunţat superiorii că se simte rău.

de Redactia Observator

la 15.08.2025 , 17:01
Ovidiu Vranciu, fiul lui Gheorghe Vranciu, un munitor sezonier care a murit luni în timpul turei sale din cauza caniculei la o fermă din Alcarràs (Lleida), susţine că tatăl său "i-a spus superiorului său că se simte rău" în jurul orei 14:00, dar acesta din urmă "nu a chemat o ambulanță", potrivit publicaţiei spaniole elDiario.es.

Fiul bărbatului susţine că nimeni din cadrul companiei nu a făcut acest lucru până când colegii săi nu l-au alertat din nou despre starea precară a lui Gheorghe Vranciu, mai bine de o oră şi jumătate mai târziu. A murit puțin după ora 16:00, conform raportului preliminar privind cauza decesului.

Ovidiu Vranciu explică faptul că tatăl său a ajuns să lucreze la ferma unde a decedat prin intermediul unei agenţii de muncă temporară.

"Încă de la început, am pus toate resursele noastre la dispoziţia autorităţilor competente din domeniul muncii şi colaborăm pe deplin şi activ la ancheta aflată în curs de desfăşurare pentru a clarifica circumstanţele acestui eveniment tragic", au declarat reprezentanţii companiei ETT Empleo Express, unde lucra bărbatul.

Compania nu a răspuns la întrebări specifice despre acest accident mortal sau despre momentul în care au fost solicitate serviciile medicale.

"Lucrătorul a primit instruirea şi informaţiile necesare privind prevenirea riscurilor profesionale, în coordonare cu compania utilizatoare, în conformitate cu reglementările în vigoare", au mai spus reprezentanţii companiei ETT Empleo Express.

Compania a adăugat că, "în perioadele cu temperaturi extreme precum cea actuală", se consolidează măsurile preventive.

