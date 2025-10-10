Fostul dictatorul al Siriei, Bashar al-Assad, care a ucis peste o jumătate de milion de oameni în timpul unui război civil brutal, petrece acum ore întregi jucând jocuri video online în exilul său de la Moscova.

Fostul oftalmolog în vârstă de 59 de ani, care a condus Siria timp de aproape 25 de ani înainte de zborul său dramatic din zorii zilei de 8 decembrie 2024, a dispărut într-o viață de tăcere forțată sub protecția FSB, ocupând aproximativ 20 de apartamente de lux pe care familia sa le-a achiziționat într-un zgârie-nori din orașul Moscova și o vilă retrasă în afara capitalei, scrie publicaţia zeit.de.

În ultima săptămână, s-au răspândit zvonuri - pentru a doua oară în acest an - că Assad ar fi fost otrăvit la Moscova, deși starea sa a fost raportată ca fiind „stabilă”. Speculațiile despre potențialii asasini variază de la agenți ucraineni la atacatori cu origini arabe, subliniind că dictatorul decăzut rămâne vulnerabil chiar și sub protecția rusă.

Vladimir Putin i-a acordat lui Assad azil din "motive umanitare", dar aranjamentul servește unui scop calculat: asigurarea unui monopol informațional asupra a decenii de istorie siriană și a complicității profunde a Rusiei în atrocitățile lui Assad.

Articolul continuă după reclamă

Azilul vine cu condiții stricte dezvăluite de ambasadorul Rusiei la Bagdad - fără activități politice, fără apariții publice. Assad a depus un jurământ de tăcere care se extinde la întreaga sa familie, împiedicându-l să discute despre atacurile cu arme chimice asupra civililor sirieni, bombardamentul Rusiei asupra orașului Alep sau vizarea deliberată a spitalelor și grădinițelor.

Aproximativ 1.200 de foști ofițeri sirieni, mulți din minoritatea alawită, precum familia Assad, au fugit și ei în Rusia; cei bogați locuiesc la Moscova, în timp ce cei cu mai puțini bani au fost trimiși în Siberia

Proprietățile familiei Assad din Moscova spun povestea pregătirilor strategice care au început în 2013, la nici doi ani după începerea revoltei siriene. Financial Times a relatat că familia extinsă Assad a achiziționat cel puțin 18 apartamente de lux la Moscova folosind rețele complexe de companii-paravan și instituții de credit, inclusiv o companie-paravan numită Zevelis City. Regimul transporta în mod regulat numerar în dolari și euro prin aeroportul Vnukovo din Moscova pentru a plăti arme, cereale, bancnote siriene proaspăt tipărite - și proprietăți. Apartamentele au dulapuri încorporate de culoare crem, cu rame aurite, candelabre de cristal, lemn prețios și băi placate în întregime cu marmură Carrara, cu căzi de baie ceramice încălzite, poziționate în fața ferestrelor înalte de patru metri, cu vedere la oraș.

Soția lui Assad, Asma, o fostă bancheră de investiții de origine britanică, cândva celebrată de Vogue drept "Un trandafir în deșert", este grav bolnavă. A fost diagnosticată cu cancer la sân în 2018 și declarată vindecată, dar cancerul a reapărut sub formă de leucemie în primăvara anului 2024, iar starea ei este acum gravă.

Fiul lor cel mare, Hafis, în vârstă de 23 de ani, și-a susținut doctoratul în teoria analitică și algebrică a numerelor la Universitatea de Stat din Moscova pe 29 noiembrie 2024 - cu puțin peste o săptămână înainte de prăbușirea regimului - mulțumind „martirilor armatei arabe siriene” care au purtat război împotriva propriului popor sirian din 2011. Fratele mai mic al lui Assad, Maher, locuiește în Hotelul Four Seasons, petrecându-și timpul bând și fumând narghilea.

Foștii apropiați îl descriu pe Assad ca pe un bărbat timid și anxios, ale cărui defecte de caracter au devenit patologice, determinându-l să răspundă opoziției cu o violență copleșitoare. Un fost confident care a fugit în 2012 după ce s-a certat cu dictatorul - și a supraviețuit unei tentative de asasinat ordonate de Assad - spune că Assad a moștenit un sistem de la tatăl său, Hafis al-Assad (care a condus Siria timp de trei decenii, până în 2000), pe care tânărul Assad nu l-a înțeles niciodată pe deplin.

Când Primăvara Arabă a ajuns în Siria în 2011, Assad a refuzat să recunoască existența revoluției, spunându-le consilierilor "Nu există nicio revoluție!", chiar dacă a ordonat reprimarea brutală care avea să distrugă țara și să curmă peste o jumătate de milion de vieți. Acum, foști membri ai cercului său apropiat spun că omul care a comandat o armată de torționari și abuzatori pentru a îşi menţine puterea nu înseamnă nimic pentru poporul sirian, ci pur și simplu „se bucură de banii pe care i-a furat” într-un exil luxos, în timp ce victimele lor caută dreptate.

