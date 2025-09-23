Video Franţa recunoaşte oficial statul Palestina. Emmanuel Macron: "A sosit momentul!"
Franţa a recunoscut oficial existenţa statului Palestina. În discursul său de la ONU, preşedintele Emmanuel Macron i-a îndemnat pe israelieni şi palestinieni să facă pace, dar Israelul are alte planuri. A anunţat că ar putea anexa Cisiordania - unul dintre cele două teritorii ale Palestinei, şi nici Donald Trump nu este de acord cu Emmanuel Macron. Divergenţele dintre Franţa şi Statele Unite au continuat şi în traficul de la New York. Coloana oficială a preşedintelui american l-a blocat pe liderul de la Elysee.
Anunţul a fost primit cu aplauze de către audienţă.
Preşedintele Franţei a pledat la New York pentru înfiinţarea unor forţe ONU după încheierea conflictului din Gaza. Misiunea lor - să menţină pacea în zonă şi să dezarmeze gruparea teroristă Hamas.
În ultimele trei zile, statul Palestina a fost recunoscut oficial de 10 ţări printre care Marea Britanie, Canada şi Portugalia. Toate au condamant Israelul pentru ofensiva care a făcut 65.000 de morţi şi 170.000 de răniţi, în ultimii doi ani, în teritoriul palestinian Fâşia Gaza.
Donald Trump crede, însă, că recunoaşterea statului Palestina este o greşeală.
Liderul Autoritatăţii Palestiniene nu a primit viză să intre în Statele Unite pentru a participa la conferinţa ONU. A anunţat, însă, că este pregătit să guverneze Fâşia Gaza pentru prima dată în 18 ani.
156 de state din 193 recunosc acum Palestina. România a fost printre primele ţări care au făcut asta, în 1988. Boicotată de Statele Unite şi Israel, reuniunea de aseară de la ONU s-a încheiat cu imagini virale.
Coloana oficială a lui Donald Trump l-a blocat pe Emmanuel Macron care mergea pe jos spre Ambasada Franţei de la New York. După un schimb de replici cu poliţistul care nu îl lăsa să traverseze, Macron l-a sunat pe Trump.
