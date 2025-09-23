Franţa a recunoscut oficial existenţa statului Palestina. În discursul său de la ONU, preşedintele Emmanuel Macron i-a îndemnat pe israelieni şi palestinieni să facă pace, dar Israelul are alte planuri. A anunţat că ar putea anexa Cisiordania - unul dintre cele două teritorii ale Palestinei, şi nici Donald Trump nu este de acord cu Emmanuel Macron. Divergenţele dintre Franţa şi Statele Unite au continuat şi în traficul de la New York. Coloana oficială a preşedintelui american l-a blocat pe liderul de la Elysee.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Anunţul a fost primit cu aplauze de către audienţă.

Preşedintele Franţei a pledat la New York pentru înfiinţarea unor forţe ONU după încheierea conflictului din Gaza. Misiunea lor - să menţină pacea în zonă şi să dezarmeze gruparea teroristă Hamas.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În ultimele trei zile, statul Palestina a fost recunoscut oficial de 10 ţări printre care Marea Britanie, Canada şi Portugalia. Toate au condamant Israelul pentru ofensiva care a făcut 65.000 de morţi şi 170.000 de răniţi, în ultimii doi ani, în teritoriul palestinian Fâşia Gaza.

Donald Trump crede, însă, că recunoaşterea statului Palestina este o greşeală.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Liderul Autoritatăţii Palestiniene nu a primit viză să intre în Statele Unite pentru a participa la conferinţa ONU. A anunţat, însă, că este pregătit să guverneze Fâşia Gaza pentru prima dată în 18 ani.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

156 de state din 193 recunosc acum Palestina. România a fost printre primele ţări care au făcut asta, în 1988. Boicotată de Statele Unite şi Israel, reuniunea de aseară de la ONU s-a încheiat cu imagini virale.

Coloana oficială a lui Donald Trump l-a blocat pe Emmanuel Macron care mergea pe jos spre Ambasada Franţei de la New York. După un schimb de replici cu poliţistul care nu îl lăsa să traverseze, Macron l-a sunat pe Trump.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit mai puţin maşina din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰