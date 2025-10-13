FSB acuză Ucraina și ISIS de un complot cu bombă. Ținta ar fi fost un ofițer rus de rang înalt

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat că a împiedicat un atac sinucigaș cu bombă în centrul Moscovei, presupus organizat de serviciile ucrainene în colaborare cu Stat Islamic(ISIS). Patru persoane au fost arestate, iar autoritățile tratează cazul ca o tentativă de terorism.

Emblema FSB, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, pe fundal negru, 20.04.2024 - Profimedia

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat luni că a dejucat un atac cu bombă planificat împotriva unui ofițer militar de rang înalt, presupus organizat de serviciile speciale ucrainene în coordonare cu Statul Islamic(ISIS), conform The Moscow Times.

Patru persoane au fost arestate în legătură cu presupusul complot cu bombă, inclusiv trei cetățeni ruși acuzați că au ajutat la ascunderea planurilor și un cetățean din Asia Centrală.

Potrivit declarației FSB, organizatorii ar fi folosit drone pentru a introduce explozibili și alte materiale în Rusia. Atacatorul ar fi urmat să comită un atentat sinucigaș într-o zonă dens populată din Moscova.

Ținta era un ofițer de rang înalt din armata rusă

Un videoclip publicat de agențiile de presă de stat ruse arată un robot pirotehnic efectuând o explozie controlată a unei biciclete abandonate în mijlocul străzii, noaptea.

Înregistrarea mai include și mărturisirile a două persoane arestate, printre care și cetățeanul din Asia Centrală, care a sugerat că Ucraina s-ar afla în spatele atentatului, după ce presupusul său coordonator din ISIS i-ar fi ordonat să vizeze un "oficial militar de rang înalt".

Unul dintre rușii arestați a declarat că i s-a oferit un "job" care presupunea să lase o bicicletă într-un loc anume. Autoritățile tratează cazul ca fiind o tentativă de atac terorist.

FSB l-a identificat pe unul dintre presupusii organizatori ca fiind Saidakbar Gulomov, descris drept "oficial responsabil cu logistica în ISIS", care ar fi fost recrutat de Ucraina și ar fi coordonat operațiunea de la distanță, din "Ucraina și țări din Europa de Vest". Acesta ar fi furnizat locația țintei și instrucțiunile pentru asamblarea dispozitivului exploziv.

Autoritățile ruse l-au pus pe Gulomov pe lista internațională a persoanelor căutate și l-au adăugat în registrul federal al teroriștilor și extremiștilor. FSB susține că el ar fi fost implicat și în asasinarea lui Igor Kirillov, șeful trupelor de protecție chimică ale Rusiei, în decembrie 2024.

The Moscow Times nu a putut verifica în mod independent afirmațiile FSB.

