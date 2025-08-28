Antena Meniu Search
Video Furtunile devastează Europa. Cod roşu în Italia şi Elveţia, grindină de mărimea mingii de tenis în Franţa

Ploile şi inundaţiile mătură Europa de Vest. Mai multe zone din Spania au fost lovite de furtuni puternice cu grindină.

de Redactia Observator

la 28.08.2025 , 08:39

Localnicii din Aragon au rămas şocaţi de puterea viiturilor, după ce străzile s-au transformat în râuri.

Scenariul dramatic s-a repetat şi în Franţa. Grindina de mărimea unei mingi de tenis a lăsat pagube însemnate în grădinile oamenilor. Iar dezastrul continuă.

Meteorololgii au emis un cod roşu de ploi abundente în nordul Italiei şi Elveţia.

