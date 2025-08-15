Gest neobișnuit făcut de Vladimir Putin. Preşedintele rus s-a urcat în "The Beast", limuzina lui Trump

Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, din Alaska. Cei doi lideri au coborât aproape simultan din aeronavele prezidenţiale, asta deşi Trump a ajuns cu aproximativ 30 de minute mai devreme decât oasptele său.

Putin și Trump coboară de pe podiumul pentru poze și se îndreaptă spre limuzina prezidențială americană, 15 august 2025 - Profimedia

Vladimir Putin a fost aşteptat cu covor roşu la scara avionului. În timp ce se îndrepta spre Donald Trump, Putin a fost aplaudat de preşedintele SUA. După ce au dat mâna şi au făcut o primă fotografie oficială, cei doi lideri au plecat spre locul efectiv al întrevederii.

Gest extrem de rar, atât pentru Trump cât şi pentru Putin

Un gest extrem de rar a fost acela ca Vladimir Putin şi Donald Trump să meargă împreună, cu aceeaşi maşină, către locul discuţiei. Foarte puţini lideri străini au avut voie să urce în "The Beast", limuzina oficială a preşedintelui SUA. De asemenea, Vladimir Putin merge în vizitele oficiale doar cu limuzina sa. Preşedintele Rusiei nu a folosit niciodată o altă maşină.

Înainte de a pleca alături de Trump, Putin a fost întrebat de jurnalişti dacă va opri bombardamentele asupra civililor din Ucraina. Preşedintele rus a dus mână la ureche, lăsând de înţeles că nu aude sau nu înţelege limba engleză şi nu a răspuns întrebării.

Donald Trump şi Vladimir Putin nu vor mai discuta singuri aşa cum fusese anunţat anterior. Potrivit Casei Albe, Donald Trump va fi însoţit de Marco Rubio şi Steve Witkoff. Nu se ştie deocamdată care sunt cei doi oameni care îl vor însoţi pe Vladimir Putin.

